Der 2. Tag des Sports am vergangenen Samstag war ein großer Erfolg. Über 50 Vereine und Sportanbieter präsentierten sich einem riesen Publikum.

Mit mehr als 6.500 Besuchern wurde der Besucheransturm von vor zwei Jahren bei Weitem übertroffen. Für jeden Sportbegeisterten wurde auf dem Areal des Happylands etwas geboten. Vermeintliche Randsportarten wie Ultimate Frisbee, Flagfootball oder Baseball durften sich bei bestem Sportwetter einem großen Publikum präsentieren und ihr Können zeigen. Doch auch die allteingesessenen Klosterneuburger Vereine machten sich diesen Tag zunutze, um mögliche neue Mitglieder anzuwerben.

Mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war auch die derzeit wohl medienpräsenteste Klosterneuburgerin zu Gast. Mit Sicherheit eine tolle Sache, um die Sportbegeisterung Klosterneuburgs noch hervorzuheben.

Alles in Allem bleibt nur, den Veranstaltern zu gratulieren. Viel besser kann man so ein Event nicht aufziehen. Am meisten kommt der Tag des Sports aber mit Sicherheit den Klosterneuburger Sportvereinen zugute, denn durch solche Events macht man Kinder auf „seinen“ Sport aufmerksam und kann sie für sich gewinnen.

So wird Klosterneuburg noch mehr zur Sportstadt.