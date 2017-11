Mit so einem Start in die heurige Saison hätte wohl fast kein Klosterneuburger Basketballfan gerechnet. Die Klosterneuburger liegen nach der ersten Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz, nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Gmunden.

Und das auch nur, weil am vergangenen Wochenende eine erstaunliche Serie zu Ende gegangen war. Hätten die Dukes in Wels nach fünf Siegen in Folge nicht verloren, wären sie gemeinsam mit Gmunden an der Spitze.

Eine erste Hinrunde also, die auf den geschundenen Seelen der BK-Fans nach der vergangenen Saison wie Balsam wirkt. Trotz des Ausfalls von Neuzugang Predrag Miletic bereits nach wenigen Spielen und der Verletzung von Clemens Leydolf, haben sich die Dukes nicht verunsichern lassen und gewinnen oft auch knappe Spiele.

Nun ist die Siegesserie aber in Wels gerissen. Eine Niederlage, die noch kein Grund zum Verzweifeln ist, denn das die Siegesserie nicht ewig weitergehen konnte, war klar.

Bis 3. Dezember haben die Klosterneuburger nun Zeit, die Niederlage zu verdauen und aus den begangenen Fehlern zu lernen. Dann gastieren die Dukes beim Tabellenführer in Gmunden. Zum Saisonauftakt konnten sich die Klosterneuburger im Heimspiel knapp durchsetzen, ein gutes Vorzeichen.