Mit dem viel umjubelten Sieg im Heimspiel gegen Gmunden erkämpften sich die Klosterneuburger Dukes das dritte Spiel in der Best-of-3-Serie.

Man sah bei den Dukes den unbedingten Willen zu Siegen von der ersten Minute an. Aufgeputscht vom lauten Klosterneuburger Publikum liefen die Babenberger vor allem in der zweiten Halbzeit zur Bestform auf. Die favorisierten Gmundner versuchten zwar alles, um nicht in ein entscheidendes drittes Spiel zu müssen, doch die Klosterneuburger setzten sich letztlich verdient durch.

Speziell am Rebound und von Downtown waren die Klosterneuburger diesmal überlegen. Überragende 58 Prozent (elf von 19 Versuchen) trafen die Dukes aus der Ferne. Auch in der Defensive waren sie stark, hatten Murati und Rountree gut im Griff.

Nun geht es am Donnerstag also um Alles oder Nichts. Bei einer Niederlage ist die Saison für die Babenberger zu Ende, gewinnen sie, wartet ein Halbfinalduell mit Traiskirchen.

Dass sie es können, haben die Klosterneuburger am Sonntag gezeigt, nun müssen sie es nur noch auswärts wiederholen. Mag einfach klingen, ist aber mit Sicherheit eine schwere Aufgabe für die jungen Dukes-Spieler, die erstmals in den Play-offs stehen. Aber Unbekümmertheit kann auch helfen.