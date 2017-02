Die Klosterneuburger Sitting Bulls sind derzeit in der heimischen Rollstuhlbasketball-Liga weiterhin unbesiegt. Auch am siebenten Spieltag holten sie sich in überlegener Manier zwei Siege.

Gegen die Flink Stones, die schärfsten Verfolger, gewannen die Bulls mit 38 Punkten Vorsprung, gegen die Dolphins aus Wien sogar mit 50 Punkten Differenz. Die Frage muss nun lauten: Wer kann die Sitting Bulls in der heimischen Liga noch stoppen? Die Antwort muss faher lauten: Niemand!

Den Klosterneuburgern wird der Meistertitel in der heurigen Saison nicht zu nehmen sein, die Titelverteidigung ist nur mehr reine Formsache.

Doch neben der Liga steht für die Klosterneuburger Rollstuhl-Asse bald das Saisonhighlight auf dem Programm. Der Europacup gastiert im Klosterneuburger Happyland. Am 10. und 11. März treffen die Bullen dabei in der Euroleague 2 auf Teams aus Spanien, Israel, Türkei und Bosnien und Herzegowina.

Die Klosterneuburger, die aktuell an der 20. Stelle des Eurozone-Rankings gezählt werden, dürfen sich dabei durchaus Chancen auf den Gruppensieg ausrechnen. Immerhin gelang ihnen diese Kunststück bereits im vergangenen Jahr. Und allen, die diesen Sport noch nie live miterlebt haben, sei gesagt: Ab in die Halle, zuschauen!