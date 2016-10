Am Freitag geht es in der Basketball Bundesliga wieder zur Sache. Dann startet nämlich die neue Saison. Und das gleich mit einem Kracher.

Denn die Klosterneuburger Dukes müssen nach Wien, zum BC Vienna. Donauderby ist angesagt. Mit Spannung brennen die Klosterneuburger Basketballfans schon auf dieses Spiel. Doch was dürfen sie sich am Freitag und auch in der ganzen Saison von den Dukes eigentlich erwarten?

Nach der vergangenen Saison gab es einen großen Umbruch im Team. Die Altstars rund um Curtis Bobb, Jason Chappell und Ramiz Suljanovic haben ihre aktive Karriere beendet und Platz für die jungen Wilden gemacht. Mit dem Projekt 2020 wollen die Dukes nun ein junges Team um den erfahrenen Trainer Zoran Kostic aufbauen und spätestens eben 2020 ein Wörtchen um den Titel mitreden.

Doch dieses junge Team rund um Kapitän Romed Vieider wird vermutlich noch ein wenig Zeit brauchen, um im harten Ligaalltag anzukommen. Und genau diese Zeit wollen und sollen sich die Klosterneuburger auch nehmen. Denn der Weg, auf junge Österreicher zu setzen, ist mit Sicherheit kein leichter, kann aber durchaus zum Erfolg führen.

Am Freitag wird es aber wohl ziemlich schwer, in Wien zu bestehen.