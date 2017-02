Wenn man über den Klosterneuburger Sport redet, wird man wohl nicht zwangsläufig auf den Hockey-Sport kommen. Doch zwei Klosterneuburger haben den Durchbruch im Hockey mehr als nur geschafft.

Xaver Hasun, seines Zeichens Kapitän des österreichischen Nationalteams, feierte in den vergangenen Jahren mit dem Harvestehuder THC zahlreiche Erfolge und konnte diese auch im Nationalteam bestätigen. In der deutschen Hockey-Hallenmeisterschaft musste sich Hasun zwar im Halbfinale dem späteren Meister aus Köln geschlagen geben, mit dem Nationalteam kämpft er aber in Bälde in der zweiten Runde der World League um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft.

Dort mit dabei sein könnte auch der zweite erfolgreiche Klosterneuburger - Pit Rudofsky. Vergangenes Wochenende verteidigte er mit seinem Verein, den SV Arminen, den österreichischen Hallen-Meistertitel in überlegener Manier. Am kommenden Wochenende kämpft er mit den Arminen um die Krone im europäischen Hockeysport. Beim Europacup treten die acht besten Teams Europas gegeneinander an. Rudofsky war in den vergangenen Jahren auch mit dem U-21 Nationalteam mehr als erfolgreich.

Den beiden Klosterneuburger Hockey-Assen stehen damit momentan alle Türen offen.