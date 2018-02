Was von der Wahl bleibt, sind die Bilder einer triumphierenden Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Geist der einen oder anderen Versprechung, die gemacht wurde.

Da war die Rede von einem Dauerbrenner. Ja, richtig, es geht wieder einmal um die U-Bahn-Verlängerung, die schon seit den 90er Jahren bei jedem Wahlkampf hervorgekramt wird. So auch dieses Mal. Im Zuge der Mobilitätsoffensive soll untersucht werden, ob sich eine Verlängerung auszahlt.

Und da nach der Landtagswahl auch vor der Wien-Wahl ist, hält die ÖVP das Thema am Köcheln.

Döblings Bezirksvorsteher Adolf Tiller verlautbarte sogar in einem Interview, erst sein Amt übergeben zu wollen, wenn er eine U-Bahn- Verlängerung auf Schiene gebracht hat.

Das ist eine mutige Ansage, die neuerlich die Hoffnung schürt. Der Druck steigt somit auch für die in Wien regierende SPÖ. Doch ist das schon genug, um die U-Bahn tatsächlich zu verlängern? Wohl eher nicht, wenn das Thema in Niederösterreich wieder in der Schublade verschwindet.