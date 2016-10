Die Jungsenioren - so die offizielle Bezeichnung der Spieler über 35 Jahre - des Klosterneuburger Tennisvereins schafften am vergangenen Samstag großartiges. Mit einem 4:3 Sieg im Finale um den Aufstieg in die Bundesliga, besiegten sie St. Johann im Pongau.

Damit beendeten die Klosterneuburger die Saison so, wie sie begann - mit einem Sieg. Und auch im Verlaufe der Saison mussten sich die KTV-Herren kein einziges Mal geschlagen geben. Alle fünf Ligaspiele, sowie alle drei Aufstiegsspiele konnten sie gewinnen.

Die zwei größten Faktoren dabei waren wohl Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek und Thiemo Maier. Beide verloren in der gesamten Saison kein einziges Spiel, weder im Doppel noch im Einzel. Zusammen bildeten sie das unglaublich starke Einser-Doppel der Klosterneuburger. Mit einem ehemaligen Top-20 Spieler in den eigenen Reihen kann doch nichts schiefgehen, möchte man meinen, doch auch dieser muss erst einmal ins Team passen.

Das haben die Klosterneuburger in dieser Saison perfekt geschafft und wurden mit dem Aufstieg in die Bundesliga dafür belohnt.

Wie sie sich dort allerdings schlagen bleibt abzuwarten. Mit einer Teamleistung wie in der heurigen Saison, kann man sich aber auf einiges freuen.