Hollywood existiert bereits seit vielen Jahren. Auch in Bollywood werden unzählige Filme im Jahr gedreht. Nun macht KriDo-Wood den beiden Konkurrenz. Denn in Kritzendorf wurde nun ein Film gedreht. Der Horrorfilm „Soldier’s Keeper“ soll die Zuseher in Angst und Schrecken versetzen.

Für ihren Kurzfilm, der nach einem nicht näher genannten Krieg spielt, fanden die jungen Filmemacher rund um Produzent Thomas Strini und Regisseur Gregor Kryca im ehemaligen Gasthaus Tabery die ideale Kulisse.

Unterstützung aus Los Angeles

„Wir sind eigentlich über eine Empfehlung von einem Freund und Kristian Schark, der in Klosterneuburg die Filmakademie macht, auf das ehemalige Gasthaus und eben Kritzendorf aufmerksam geworden“, erzählen die beiden Filmschaffenden. Mit der Unterstützung von Ortsvorsteherin Ingrid Pollauf konnten sie das Tabery und auch den Flexleitenhof als Drehorte lukrieren. Gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden, die selbst alle in der Filmbranche tätig sind, setzten sie eben dort nun ihren Kurzfilm um. Unterstützt wurden sie dabei von den beiden amerikanischen Schauspielern Zack Gold und Gregor Kreyca.

Von Kritzendorf nach Hollywood

Eine Woche dauerten die Dreharbeiten im Tabery. Damit die Dreharbeiten nicht zu anstrengend wurden, spendierten Manuel Hammer, Inhaber der Gastwirtschaft zum Ockermüller, und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager das Mittagessen für die Filmschaffenden.

Nun muss sich die Filmcrew mit der Feinarbeit beschäftigen, damit sie den Kurzfilm ab April 2018 bei den großen Festivals zeigen kann. Dabei haben Strini und Kreyca ein großes und vor allem weites Ziel vor Augen: Sie wollen den Film „Soldier’s Keeper“ beim Horrorfilmfestival in Los Angeles (USA) präsentieren. Aber auch bei der Shortynale planen die Künstler eine Vorführung.