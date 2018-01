Als das „Weihnachtswunder von Kritzendorf“ wird der Zugs-Horror-Crash vom 22. Dezember in Kritzendorf eingehen, denn schon zwei Tage später konnten die zwölf Verletzten den Weihnachtsabend zu Hause verbringen. „Da ist der Schutzengel mitgefahren“, so auch die Meinung von Feuerwehr-Pressesprecher Franz Resperger.

Etwa 300 Meter nach der Bahnstation Kritzendorf kollidierten der durchfahrende Regionalzug aus Krems und der City Jet, beide in Richtung Wien fahrend, bei einer die Gleise zusammenführenden Weiche. „Wir vermuten, dass die Ursache in einem menschlichen Fehler zu suchen ist, nicht in einem technischen Gebrechen. Aber das wird in den nächsten Tagen noch verifiziert“, so die erste Einschätzung von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gleich am Freitagabend.

„Nicht angebracht“, findet dagegen der der Vorsitzende der Gewerkschaft „vida“, ÖBB-Konzernbetriebsratsvorsitzender Roman Hebenstreit, „allzu vorschnell menschliches Versagen in den Raum zu stellen.“ Es müsse der Bericht der Unfallkommission abgewartet werden.

Lokführer muss noch einvernommen werden

Den gibt es aber zur Zeit noch nicht, wie ÖBB-Pressesprecher Roman Hahslinger mitteilt. „Nein, derzeit gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Der Lokführer konnte noch nicht einvernommen werden.“ Das sei aber entscheidend für die Ursachenfindung.

Neben einem menschlichen Fehler ist natürlich auch eine technische Panne nicht auszuschließen. So gäbe es, laut Pressesprecher Hahslinger, an dieser Stelle auch ein automatisches Bremssystem. Hier könnte auch ein technischer Defekt aufgetreten sein.

2009 ähnliches Zugsunglück

Just an der selben Stelle passierte im März 2009 ein ähnliches Zugsunglück. Auch damals ist der Unfall für die Passagiere glimpflich ausgegangen. Der Triebfahrzeugführer eines CityShuttle-Personenzuges hatte aufgrund einer Unachtsamkeit ein Halt zeigendes Ausfahrsignal überfahren. „Aufgrund dieses Ereignisses hat man an dieser Stelle eine Signaloptimierung vorgenommen“, so Hahslinger.

Im Übrigen seien zum Zeitpunkt alle Mutmaßungen reine Spekulation. Man müsse die Untersuchungen abwarten.