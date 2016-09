Als Schüler und Lehrer letzten Mittwoch in der Früh in die Volksschule Kritzendorf kamen, erlebten sie eine böse Überraschung. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren Diebe in das Gebäude eingedrungen. Der entstandene Schaden: gestohlenes Bargeld, beschädigte Türen und Verwüstung.

Über eine Flucht-Feuerleiter auf der Rückseite der Volksschule und ein Fenster drangen der oder die unbekannten Täter am Abend des 20. September in das Schulgebäude ein.

Sehr hoher Sachschaden

Danach brachen die Täter die Klassentüre auf, um weiter in die Volksschule vordringen zu können. Bei dieser Türe blieb es allerdings nicht. Drei weitere Türen, allesamt teure Brandschutztüren, wurden von den Einbrechern beschädigt.

Bei ihrem Beutezug durch die Volksschule ließen die Täter nichts aus. Die Handkassen und sogar ein Wandtresor wurden aufgebrochen. Auch der Obstsaft der Kinder fiel den Tätern in die Hände. Dieser wurde am Boden und an die Wände verschüttet. Teilweise wurde der Saft dann auch noch mit Erde bestreut. Vermutlich geschah das, um offensichtliche Spuren zu verdecken.

„Wir tun unser Möglichstes beim Bestreifen.“

Chefinspektor Georg Wallner

Dies gelang den Tätern allerdings nicht ganz. Die Polizei konnte DNA-Spuren sicherstellen.

„Die DNA wird derzeit ausgewertet. Die Ermittlungen laufen“, erklärt Chefinspektor Georg Wallner. Er und seine Kollegen werden weiterhin mit höchster Aufmerksamkeit auf Streifen gehen. „Wir tun unser Möglichstes beim Bestreifen“, so Wallner.