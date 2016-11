Die „Kierlinger Pfarr Pawlatschen“ („KiPP“) verwandelt den Pfarrsaal in das bayrische Emilsburg. In der Gemeinde scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Die Stadt und besonders der ortsansässige Sittlichkeitsverein rühmen sich mit Tugend und Anstand. Doch – wie könnte es anders sein – die Idylle trügt.

Denn als das Tagebuch einer Edelkurtisane publik wird, fallen die Facetten. Und auch der Vorsitzende des Sittlichkeitsvereins dürfte die Dame näher kennen, als er zugibt. Rasch wird klar, dass „Moral“ bei den Protagonisten im gleichnamigen Theaterstück wohl doch nicht so groß geschrieben wird.

„Das Stück ist über 100 Jahre alt, aber immer noch topaktuell.“

Gerald Pöschl, „KiPP“-Chef

Mit der damaligen Zeit zieht „KiPP“-Regisseur Gerald Pöschl Parallelen: „Das Stück ist über 100 Jahre alt, aber immer noch topaktuell.“ So ist die Doppelmoral, die Autor Ludwig Thoma in seiner Komödie kritisiert, auch heute noch brandheiß.

Die Moral-Predigt der jungen Schauspieler dauert ohne Pause etwa eineinhalb Stunden, „also deutlich kürzer als das Stück letztes Jahr“, verspricht Pöschl.