Die Kirche am Leopoldsberg befindet sich zwar auf Wiener Stadtgebiet, doch Eigentümer der gesamten Burganlage ist das Stift Klosterneuburg. Wie die NÖN und auch zahlreiche weitere Medien berichteten, sollte die seit zehn Jahren geschlossene Kirche nach erfolgter Renovierung Ende des Jahres 2017 wieder zur Verfügung stehen. Dies ist allerdings nicht der Fall.

Stift Klosterneuburg ist Besitzer der baufälligen Burganlage

Das Stift Klosterneuburg ist Besitzer der baufälligen Burganlage und hat 2010 das Baurecht auf 100 Jahre an den Wiener Architekten Alexander Serda vergeben, der die Burg sanieren will. Für die im Inneren der Burganlage liegende Kirche hat sich das Stift dabei ein Servitutsrecht vorbehalten, das Zugangsrechte für Gottesdienste und Konzerte sowie für alle notwendigen Renovierungs- und Wartungsarbeiten an der von der Stiftspfarre Nußdorf betreuten Leopoldskirche beinhaltet.

Aufgrund des denkmalgeschützten Gebäudes und der eventuell auftauchenden archäologischen Funde sei eine hundertprozentige Zeitplanung allerdings nicht durchführbar, hatte Stiftssprecher Walter Hanzmann bereits im Herbst allfälligen Verzögerungen vorgebaut. Wie die Tageszeitung „Der Standard“ vermeldet, soll das Gotteshaus nun „um Ostern“ wieder für Messen, Feiern und Veranstaltungen zugänglich sein.

Unterschiedliche Interpretationen

Dies bedeutet aber nicht, dass die Burg selbst wieder für die Allgemeinheit geöffnet wird. Hanzmann: „Worum es uns und den meisten Besuchern geht, ist die Kirche. Die Burg selbst wird weiter saniert, das wird wohl noch einige Zeit dauern.“

Demgegenüber zitiert orf.at den Döblinger Bezirksvorsteher Adolf Tiller, wonach ihm Burgpächter Serda zugesichert habe, dass nach Ostern auch die Burganlage wieder geöffnet sein soll, wenngleich ohne Restaurantbetrieb. Säle und Küche könnten jedoch für Veranstaltungen gemietet werden. Der Bezirk habe jedenfalls die Burg an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen und die Wege in der Umgebung der Burg saniert.

Um die Verwirrung noch zu steigern, bringt der „Kurier“ eine Stellungnahme von Alexander Serda, wonach die Burg „künftig von Frühling bis Herbst genutzt werden und für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Taufen und Firmungen zur Verfügung stehen“ soll. Die restaurierte Kirche am Burgareal werde hingegen „nicht mehr öffentlich zugänglich sein“, weil sie immer wieder Opfer von Vandalismus geworden sei.

Stiftssprecher: Keine durchgehende Öffnung

Die NÖN hat nun Stiftssprecher Walter Hanzmann um Aufklärung der offenbar im Raum stehenden Missverständnisse ersucht. Hanzmann stellt klar: Die Kirche befindet sich außen und innen in Renovierung, diese sollte bis März abgeschlossen sein. Geöffnet wird die Kirche tatsächlich nur für pfarrliche Aktivitäten, ansonsten bleibt das Areal weiterhin geschlossen. Die Aussagen Tillers betreffend einer Öffnung der Burganlage nach Ostern kann Hanzmann nicht bestätigen, doch sei vorstellbar, dass Serda „in ferner Zukunft“ das Areal „gelegentlich“ öffnen könnte. In diesem Fall müsse Personal zur Beaufsichtigung vorhanden sein, um Vandalismus zu verhindern.

Das große Osterwunder scheint somit nicht wahrscheinlich. Bleibt abzuwarten, ob weitere Eier gelegt werden oder sich Eigentümer und Pächter doch zu konkreten Aussagen durchringen, welche Vorhaben auf dem Leopoldsberg nun tatsächlich geplant sind, um den kursierenden Spekulationen ein Ende zu bereiten.

Wiens inzwischen unterlegener Bürgermeisterkandidat und Naturfreunde-Präsident Andreas Schieder outete sich in der Zeitschrift „News“ übrigens als begeisterter Mountainbiker, der an Wochenenden gern seine Runden am Leopoldsberg zieht. Welche Gedanken ihm dabei kommen, ist nicht bekannt.