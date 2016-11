Noch etwas müde, aber ganz zufrieden liegt Julius Mayer in seinem Krankenbett. Er ist froh, dass er die notwendige Meniskus-Operation hinter sich gebracht hat – nämlich in der Chirurgischen Tagesklinik in Klosterneuburg. Das Landesklinikum lässt nun Patienten zu Wort kommen und über ihre Erlebnisse in der Tagesklinik berichten.

Etwa zehn Tage vor der OP gab es für Mayer ein chirurgisches Aufklärungsgespräch, im Anschluss daran wurden in der Anästhesieambulanz die Details der Narkose besprochen. Am Operationstag wurde der Patient morgens im Spital aufgenommen und operiert.

Auf Wunsch auch über Nacht bleiben

Aufgewacht aus der Narkose, denkt Mayer schon wieder an Sport: „In zwei Stunden holt mich meine Frau ab, vorher bekomme ich von der Schwester noch einen starken Tee, der macht mich munter. Ich hoffe, ich darf bald wieder vorsichtig mit dem Fußballspielen beginnen!“

Anders als Erika Sikk: Sie hatte nach ihrer Krampfadern-Behandlung Zweifel, ob sie schon nach Hause sollte – denn die Patientin hatte nach der OP niedrigen Blutdruck. Also blieb sie über Nacht und verließ am nächsten Morgen zufrieden das Klinikum.