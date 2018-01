„Ein Leuchtturmprojekt mit weltweiter Strahlkraft“ – Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner singt dem IST Austria ein Loblied. Was vor neun Jahren mit einem Funken begann, ist heute eine lodernde Flamme, die auch bei einstigen Kritikern unter gutem Licht steht. So auch bei Wissenschaftsminister Heinz Faßmann: „Am Anfang war ich ein klein wenig skeptisch. Heute sehe ich mit Freude, dass sich das IST bewährt hat.“ Den anerkennenden Worten lassen die Vertreter von Land und Bund Taten folgen: Sie investieren 1,35 Milliarden Euro in den Campus.

Rund 990 Millionen Euro steckt der Bund in den Betrieb des Forschungszentrums, weitere 370 Millionen steuert das Land für die Infrastruktur bei. 2026 soll das IST über 1.000 Mitarbeiter beschäftigen – der Ausbau im Zeitraum 2017 bis 2026 wird mit der Investition finanziert.

Für die Budget-Mittel muss das IST-Austria Bedingungen erfüllen, die in Leistungsverträgen festgeschrieben sind. Am Montag unterzeichneten Mikl-Leitner, Faßmann und IST-Präsident Thomas Henzinger den zweiten Vertrag, der unter anderem den Erwerb von Drittmitteln oder die Anzahl an Forschern und Publikationen vorschreibt.