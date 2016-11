Vor zehn Monaten ist der legendäre Pop-Star David Bowie verstorben. Vergangene Woche wurde ein Großteil seiner Kunst- und Möbelsammlung (darunter auch zahlreiche Grafiken aus dem Haus der Künstler in Maria Gugging) im Londoner Kunsthaus Sotheby‘s versteigert – für insgesamt rund 38 Millionen Euro.



Arbeiten der Art-Brut-Künstler Johann Garber, August Walla, Oswald Tschirtner und Johann Fischer befanden sich in Bowies Kollektion. Der Musiker hatte ein Faible für Art Brut aus dem Haus der Künstler und war hier auch zu Gast gewesen

Panorama voller Farben: „Das schafft Freiheit“

In einem „Spiegel“-Interview 1995 hatte sich Bowie begeistert über die Gugginger geäußert: „Dort findet man ein Panorama voller Farben und fühlt eine merkwürdige Leichtigkeit. Die Insassen dort arbeiten außerhalb eines Kunstdialogs, der sich mit Streitereien abgibt, ob nun der Kubismus dem Surrealismus überlegen ist. Es gibt keine Beurteilung, keinen Wettbewerb. Das schafft Freiheit.“



Die Sotheby’s-Auktionäre hatten einen Auktionspreis von ungefähr 3.500 Euro pro Grafik, „eventuell sogar mehr“ vorhergesagt. Auch diese Erwartungen wurden offenbar in hohem Ausmaß übertroffen. So erzielte etwa die Grafik „Menschen“ von Oswald Tschirtner laut Sotheby’s-Ergebnisliste 9.400 Euro, eine auf 3.400 Euro geschätzte Grafik von Johann Fischer 27.500 Euro, die auf 1.400 Euro geschätzte Garber-Grafik „Tiere im Paradies“ kam um 34.800 Euro unter den Hammer, ein Werk von August Walla um knapp 80.000 Euro.



Werke von Tschirtner, Fischer, Walla & Co sind im Museum Gugging bei der Ausstellung „gugging.! meisterwerke“ zu sehen (bis 26. März 2017). Und in der Galerie Gugging, wo man sich über die sensationellen Rekordergebnisse der Auktion bei Sotheby’s in London natürlich besonders freut, eröffnet am 30. November die Schau „oswald tschirtner & johann hauser ... mit strich und farbe“. Bereits am 27. November wird zum traditionellen Kulturhügel-Advent (12-18 Uhr) geladen.