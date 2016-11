Nach einer Klimakonferenz ist es üblich, auch die Umsetzung der Ziele in Betracht zu ziehen. Das Vorhaben blieb ein Jahr lang nur ein Vorhaben, ehe Umweltminister Andrä Rupprechter verlautbarte, Öl-Heizungen in Österreich den Garaus zu machen. Immerhin 800.000 von diesen Heizungen sind noch im Betrieb. Die NÖN hörte sich in Klosterneuburg um und bekam Erstaunliches zu hören: Die Babenbergerstadt wird künftig noch mehr auf Fernwärme abfahren. Das lässt sich die Stadtgemeinde auch einiges kosten.

„Wir befinden uns in den letzten Verhandlungen mit der EVN. 2017 soll der Aufbau bereits beginnen und später auch mit dem bereits vorhandenen Heizwerk des Stiftes verbunden werden“, verrät Energie-Stadtrat Roland Honeder (ÖVP).

