„So ein Mist“ – Das dachte sich so mancher Anrainer des Schrebergartenwegs, als er Mitte November einen Brief von der Stadtgemeinde erhielt. Denn darin wurde mitgeteilt, dass aufgrund der aktuellen Gesetzeslage weder der Winterdienst noch die Entleerung der Mülltonnen weiter durch die Stadtgemeinde durchgeführt werden könne. Nach knapp zwei Wochen wurde nun aber eine vorläufige Lösung gefunden.

Mit diesem Schreiben teilte die Stadtgemeinde den Anrainern des Schrebergartenwegs mit, dass ihre Mülltonnen nicht mehr vor ihren Häusern entsorgt werden können. Nun fanden Stift und Stadt eine vorläufige Lösung für die verunsicherten Bewohner. | NOEN

Vor etwa 30 Jahren wurde der Schrebergartenweg asphaltiert. Für diese Arbeiten mussten 5.000 Schilling pro Parzelle gezahlt werden. Die Pflege ging dann an die Stadtgemeinde über, an die die Anrainer auch seither vierteljährlich ihre Abgaben zahlten. Wegehalter ist aber das Stift Klosterneuburg. Von diesem forderte die Stadt eine Fahrgenehmigung, die allerdings bis Anfang November noch nicht vorlag. Daraufhin wurde zunächst die Entleerung der Mülltonnen eingestellt.

Stift erst von Anrainern informiert

„Gemäß Abfallwirtschaftsverordnung haben die Grundstückseigentümer (...) am Abfuhrtag dafür Sorge zu tragen, dass die Müllbehälter nächst zum Öffentlichen Gut bereitgestellt werden“, teilte die Stadtgemeinde den Anrainern mit. Im Fall des Schrebergartenwegs bedeutete dies, dass die etwa 40 Anrainer ihre Mistkübel vor zur Brücke bei der Badgasse bringen sollten. Da fragte sich so mancher, wie das gehen sollte, und wandte sich verärgert an das Stift Klosterneuburg, das erst durch diese Anrufe von diesen Vorgängen erfuhr.

Vorläufige Lösung wurde gefunden

„Dieser ganze Sachverhalt beruht auf einem Missverständnis, das die Stadtgemeinde hatte“, versteht Walter Hanzmann, Pressesprecher des Stifts Klosterneuburg, das Vorgehen der Stadt nicht. Trotz allem ist das Stift an einer Lösung des Problems interessiert.

Und diese wurde nun anscheinend – zumindest vorläufig – gefunden. „Das Stift übernimmt die Schneeräumung – auch in den anderen Privatstraßen“, freut sich Ortsvorsteherin Ingrid Pollauf über die rasche Übereinkunft zwischen Stadtgemeinde und Stift Klosterneuburg. Nun sind die Rechtsberater am Zug, um eine endgültige Klärung des Falles zu finden.

Zumindest diese Woche mussten die Anrainer ihre Tonnen nicht mehr nach vorne bringen. Die Bio- und Papiertonnen wurden vor den Häusern entleert.