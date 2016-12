Armut, Obdachlosigkeit, Sterben – Themen, die gerade in der Vorweihnachtszeit präsent sind. Die NÖN sprach darüber mit dem Klosterneuburger Caritas-Geschäftsführer Klaus Schwertner.

NÖN: Wie empfindet man Weihnachten, wenn man das ganze Jahr für die gute Sache unterwegs ist?

Klaus Schwertner: Die Monate und Wochen vor Weihnachten sind bei der Caritas die intensivsten, weil es viele Termine gibt und weil die Obdachlosen-Winterhilfe ausgebaut wird.

Und Sie persönlich?

Ich war vor wenigen Tagen in richtiger Weihnachtsstimmung. Das Team des Opernballs hat in der Gruft für Obdachlose gekocht, die Philharmoniker haben Weihnachtslieder gespielt. Plötzlich haben einigen der Obdachlosen mit den Sängern der Staatsoper mitgesungen. Ich habe gemerkt, wie berührt das Team der Staatsoper war, das sich ja normalerweise nicht in Kreisen von Armutsbetroffenen bewegt. Das Schönste an meiner Aufgabe ist es, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen.

"Der 24. läuft seit Jahren gleich und klassisch ab"

Spielen diese beruflichen Erlebnisse in Ihr persönliches Weihnachten hinein?

Mit meinen vier Kindern und meiner Frau machen wir Adventjausen. Der 24. läuft seit Jahren gleich und klassisch ab. Die Kinder gehen mit dem Opa ins Technische Museum, am Nachmittag sind wir bei der Krippenandacht, und dann wird im großen Rahmen mit Eltern und Geschwistern gefeiert.

Wenn man mit der Armut tagtäglich konfrontiert ist, kann man da bei dem weihnachtlichen Konsum-Wahnsinn mitmachen?

Weil es Armut gibt, darf man nicht trist und traurig sein, sondern darf sich freuen, aber gleichzeitig nicht auf jene vergessen, denen es nicht so gut geht. Bei meinem 40. Geburtstag, den ich heuer gefeiert habe, hatte ich zwei Wünsche: Zum einen eine Spende für das Caritas-Hospiz, und das andere war, dass ich mir von allen, die gekommen waren, einen persönlichen Brief gewünscht habe. In der heutigen Zeit, in der alles so hektisch ist, in der Information und Kommunikation immer schneller wird, wo auch oft zu wenig Zeit bleibt, Freundschaften zu pflegen, war mir das ein Anliegen. Ich hab mich dann am Abend nach meinem Geburtstag vor den Ofen gesetzt, ein Glas Wein genommen und hab mir diese Briefe durchgelesen. Das war ein wirklich schöner Moment.

Was schenken Sie zu Weihnachten?

Bücher und Zeit. Letzteres ist besonders wertvoll, denn davon hab ich viel zuwenig.

Wird die Armut in Österreich mehr oder weniger?

Das, was mich am meisten beschäftigt hat, als ich vor acht Jahren neu zur Caritas gekommen bin, war, dass Armut immer ein Gesicht hat. Das sind ganz unterschiedliche Gesichter. Ich kann mich gut erinnern an meinen ersten Besuch in der Gruft. Ich bin mit der U-Bahn dort hingefahren, und neben mir saß ein junger Mann. Er ist mir einfach aufgefallen. In der Gruft angekommen, stand plötzlich dieser junge Mann aus der U-Bahn in der Tür. Dem hätte man nicht angesehen, dass er in Not ist und dass er in Armut lebt. Er tut wahrscheinlich auch alles dafür, dass man das nicht erkennt. Und er schämt sich auch wahrscheinlich für diese Situation. Man hat ja momentan das Gefühl, wenn man sich im Freundeskreis umhört, wenn man die Medien verfolgt, alles wird schlimmer. Wenn man sich aber dann die Daten anschaut, erkannt man, dass es uns gesamtgesellschaftlich gesehen noch nie so gut gegangen ist. Trotzdem haben wir auch in Österreich Arbeitslosigkeit, und die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer.

Wenn man nicht direkt davon betroffen ist, versucht man das Thema Armut zu verdrängen. War das bei Ihnen auch so?

Ich war sehr oft in der Nacht mit Streetworkern und dem Caritas-Kältebus unterwegs. Wenn man mit den Obdachlosen spricht, erkennt man, dass es jedem wahnsinnig schnell passieren könnte, in so eine Situation zu kommen. Wir haben in der Gruft ehemalige Zahnärzte, eine ehemalige Flugbegleiterin, Selbstständige, Manager, genau so wie Hilfsarbeiter sitzen. Der Grund ist meistens ein Paket aus mehreren Dingen: Scheidung, Alkoholismus, Jobverlust, Krankheit.

Können Sie uns persönliche Erlebnisse erzählen?

Einmal war ich mit unterwegs zum Franz-Josef-Bahnhof. Wir trafen dort auf einen alten Mann, leicht dement und sehr verwahrlost. Wir sind ihm trotzdem mit Respekt begegnet. Er hat gesagt, wir sollen ihn in Ruhe lassen. Irgendwann hat die Sozialarbeiterin gefragt, ob er sich schämt, wenn er von einer Sozialarbeiterin geduscht wird. Und genau das war der Fall. Das war für mich so bezeichnend. Wenn wir als Caritas immer wieder betonen, die Menschenwürde ist unteilbar, das gelte für alle Menschen, dann scheint das so dahingesagt. Aber in so einer Situation, wo man einen Menschen vor sich hat, der so abgebaut hat, merkt man, dass die Menschenwürde sehr wohl noch vorhanden ist. Das ist etwas, was sehr berührt. Er ist dann mitgefahren.

Und andere Erlebnisse?

Wovor ich mehr Scheu hatte, war der Hospizbereich. Vor drei Wochen bin ich zum ersten Mal in meiner Caritas-Tätigkeit mit einer Hospiz-Mitarbeiterin mitgegangen, und wir haben einen älteren Herrn zu Hause besucht. Ich bin eine Stunde lang an seinem Bett gesessen und habe mit ihm sprechen können. Er hat eine Stunde lang meine Hand gehalten oder ich seine. Er hat mir von seinem Leben erzählt, und ich habe ihm zugehört. Er hat mir gesagt, dass er seinen Job sehr gern gemacht hat, aber er hätte sich mehr Zeit für die Familie nehmen sollen. Das hab ich als Ratschlag mitgenommen. Fünf Tage danach ist er gestorben. Ich war wahrscheinlich der Letzte, der mit ihm ein langes Gespräch geführt hat.

Ich glaube wir haben jetzt eine Flüchtlingskrisen-Pause, wenn man das so nennen darf. Die könnte man nützen, um ein bisschen zurückzuschauen...

Wenn ich zurückblicke auf Sommer/Herbst 2015, dann war die Stimmung sehr euphorisch, ich glaube, zu euphorisch. Wenn ich mir jetzt die Stimmung anschaue, ist alles schlecht und dunkel. Ich glaube, beides stimmt nicht. Das, was wir aktuell in Europa haben, ist keine Flüchtlingskrise, sondern eine Solidaritätskrise, nicht nur in der Frage, wie gehen wir mit den Flüchtlingen um, sondern vor allem in sozialen Fragen.

Wie soll das kleine Land Österreich darauf reagieren?

Drei EU-Mitgliedsstaaten werden das auf Dauer nicht alleine übernehmen können. Wir werden ein gemeinsames europäisches Asylsystem brauchen. Dieses Thema ist nicht gelöst. Andererseits war es erstaunlich zu beobachten, was es in Österreich an Solidarität gibt, auch in Klosterneuburg. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass in meiner Heimatstadt so viele Menschen aktiv werden, sich so viele für andere Menschen einsetzen. Da ist die Organisation „Klosterneuburg hilft“ hervorzuheben, aber auch unser Bürgermeister und wie er sich in dieser Frage verhalten und öffentlich geäußert hat.