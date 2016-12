Der Stein, der den Klosterneuburgern vergangenen Mittwoch von Herzen gefallen ist, war bestimmt bis nach St. Pölten zu hören. Es ging um den Erhalt der Notarztstellen im Land Niederösterreich. Die gute Nachricht: Alle 32 Stützpunkte im Bundesland bleiben, auch jener in Klosterneuburg.

Ende des Jahres läuft der Vertrag des Landes Niederösterreich mit den Betreibern Rotes Kreuz samt Subunternehmen Arbeitersamariterbund (ASBÖ) aus. Bereits im Februar wurde deshalb eine Ausschreibung gestartet. So wurde damals eine neue Einteilung in acht Versorgungsregionen beschlossen. Die 32 bestehenden Stützpunkte sollten auf ein Mindestmaß von 22 reduziert werden.

Das Rote Kreuz setzte alle Hebel in Bewegung, um den Kriterien Genüge zu tun. Alle Fahrzeuge und Räumlichkeiten mussten nachgewiesen werden, um an dieser internationalen Ausschreibung auch teilnehmen zu können.

Die Mitglieder der NÖ Landesregierung Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, Karl Wilfing (beide ÖVP) und Maurice Androsch (SPÖ) luden also vergangenen Mittwoch zu einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. „Die Notarztversorgung ist gesichert, alle 32 Standorte bleiben. Den Zuschlag für den Betrieb ab 2017 erhält das Rote Kreuz, mit dem ASBÖ als Subunternehmer“, hieß es. Eine Auflösung bestehender Stützpunkte sei nie vorgesehen gewesen.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Dass nicht alles so reibungslos über die Bühne ging, zeigt die Tatsache, dass sich Purkersdorfs Bürgermeister Karl Schlögl und die ÖVP-Bürgermeister des Teilbezirkes Purkersdorf noch bis Montagnacht mit Johanna Mikl-Leitner in intensiven Verhandlungen befanden. Zu diesem Zeitpunkt hieß es noch, dass der Standort Purkersdorf und jener von Neulengbach in Pressbaum zusammengelegt würden. Am Tag darauf kam dann die Entwarnung: „Alle Stützpunkte bleiben.“

Ob der Standort Klosterneuburg auch zur Debatte stand, ist nicht überliefert. „Was aber mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass durch die Bemühungen des Roten Kreuzes Klosterneuburg der Standort gesichert ist“, streut Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager der Rettungsorganisation rund um Bezirksstellenleiter Thomas Wordie Rosen.

„Mein spezieller Dank geht auch an Johanna Mikl-Leitner, die immer zum Standort Klosterneuburg gestanden ist. Sie hat wirklich Wort gehalten“, richtet sich Schmuckenschlager direkt an die Landeshauptmann-Stellvertreterin. Seiner Meinung stand der Stützpunkt Klosterneuburg nie in Frage.

„Der Standort liegt zentral inmitten der Stadt. Nur von hier aus kann die Notarztversorgung effizient gewährleistet werden“, so Schmuckenschlager.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der NÖN Print-Ausgabe