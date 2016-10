Freitagnachmittag: In einer blitzartig einberufenen Sondersitzung des Gemeinderates wurde einstimmig eine neue Bausperre im Bereich der Schutzzonen beschlossen. Eingebracht hat den Antrag Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Der Bausperre sind konstruktive Gespräche mit der SPÖ und den Grünen vorangegangen. Gemeinsam mit dem Partner SPÖ wurde vereinbart, die Kritik an den Schutzzonen aufzunehmen. Dies ist auch die Einladung, dass alle Parteien an Lösungsvorschlägen mitarbeiten.“

Kritik an der Wirksamkeit der Schutzzonen ist vor allem durch die geplanten Bauprojekte Skallgasse und Wohnhausanlage Weidling aufgekommen. Bei der Sondersitzung des Gemeinderates waren etwa 50 Anrainer als Zuhörer gekommen. Zwei Anträge wurden eingebracht. Einer zur Evaluierung und Überarbeitung der seit einem Jahr festgelegten Schutzzonen für erhaltungswürdige Altortgebiete und Ortsbildzonen. Dazu soll das unabhängige Fachgremium, das auch vor einem Jahr die Schutzzonen festgelegt hatte, wieder eingesetzt werden. Der zweite Antrag – ein Dringlichkeitsantrag – fordert eine zweijährige Bausperre für die Schutzzonen, damit in Ruhe gearbeitet werden kann.

Zweifel des Bürgermeisters

Natürlich war auch in der Gemeinderatssitzung die aktuelle Aufregung um das Wohnhausprojekt in Weidling Thema. Dort sollen mitten im Ortskern 14 Wohneinheiten entstehen. Baudirektor-Stellvertreter Peter Neubauer informiert zum aktuellen Stand. Das Projekt ist eingereicht, derzeit gäbe es die baurechtliche Prüfung. Es gäbe noch keine Zustimmung. Diese wäre erst möglich, wenn alle Gutachten beisammen seien. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Ich bezweifle, dass es ein Bauprojekt wird.“

Stadtrat Roland Honeder referierte über die derzeitige Bausituation in Klosterneuburg: Die Stadt ist geprägt vom dichten Bau in Zentrallagen, aber auch Grünlagen, und lockerer Struktur in den Randlagen. Das sei der Grund, warum so viele nach Klosterneuburg ziehen wollten. Der Weg, zentrale Lagen zu verdichten und eher großvolumigen Bau zuzulassen, sei der richtige. Das Klosterneuburger Konzept müsse aber überarbeitet werden. Honeder: „Wir müssen schauen, dass all das in Übereinstimmung mit der Bevölkerung passiert.“ Schutzzonen seien ein gutes und wichtiges Instrument, mit dem schon viel abgefangen wurde. „Wir werden die Schutzzonen aber weiter verbessern“, so Honeder.

„Wir müssen schauen, dass all das in Übereinstimmung mit der Bevölkerung passiert.“

Roland Honeder, Stadtrat ÖVP

Für Stadtrat Sepp Wimmer ist jetzt „Feuer am Dach“. Während der Bausperre müsse man die Zusammenlegung von Grundstücken für große Bauvorhaben in den Griff bekommen. Weiters gäbe es eine Divergenz zwischen der Meinung der Experten und der Bevölkerung. Wimmer: „Ob etwas ins Ortsbild hineinpasst, oder nicht, sollen nicht mehr die Experten des Ortsbildgremiums alleine bestimmen.“

NEOS üben Kritik an der Bausperre

Bürgermeister Schmuckenschlager: „Man muss schon zugeben, dass wir nicht alles erreicht haben.“

Peter Bachmann von den NEOS ist mit der Bausperre nicht ganz einverstanden: „Sie ist eine temporäre Enteignung. Da weiß man nicht, was man in Zukunft bauen kann. Ich behaupte, die letzte Bausperre ist der Grund für den jetzigen Bau-Boom.“

Trotzdem stimmten die NEOS für die Bausperre, so wie der gesamte Gemeinderat. Einstimmig angenommen.