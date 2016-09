Was so eine Stufe alles an Schwierigkeiten bedeuten kann, das können wohl nur Menschen in Rollstühlen oder mit Gehbehinderung nachvollziehen. Das Leiden soll zumindest beim Weidlinger Ortszentrum nun ein Ende haben.

„Endlich haben wir das geschafft. Das Weidlinger Ortszentrum gemeinsam mit der Arztpraxis von Dr. Wanek hat nun einen barrierefreien Zugang bekommen“, ist Gemeinderat Martin Trat erleichtert. Nach langer Diskussion und verschiedenen Rampenvariationen wurde der Straßenumbau durchgeführt. Der Umbau kostete weniger als 43.000 Euro.