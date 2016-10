2010 wurde der Neubau des Kindergartens eröffnet. Jetzt platzt aber auch der aus allen Nähten. Neue Räume für die Kleinen müssen geschaffen werden – und da hat die Stadtgemeinde schon einige Lösungsvorschläge parat.

Welche Ideen und Vorschläge in den Köpfen schwirren, erzählt Ortsvorsteher Johann Fanta: „Eine Möglichkeit ist, das Haus im Grünen umzubauen.“ So würden neue Räumlichkeiten direkt beim Kindergarten Reissgasse geschaffen werden.

„Noch ist alles in der Schwebe. Fakt ist aber, wir brauchen mehr Platz für den Kindergarten“

Johann Fanta, Ortsvorsteher von Kierling

Bevor dieses Konzept realisiert werden kann, muss es sich einigen Prüfungen stellen: „Die Statik wird kontrolliert und neu berechnet“, erklärt Fanta. Einen raschen Ausweg für den Platzmangel bietet dieser Vorschlag aber nicht. Denn der Ortsvorsteher rechnet damit, dass es noch einige Monate oder Jahre dauern kann, bis das Haus im Grünen umgebaut würde.

Eine kurzfristige Lösung liefert hingegen die Nachbar-Katastralgemeinde. Fanta: „Es wird überlegt, in der alten Schule in Maria Gugging einen zweiten Kindergarten zu eröffnen.“ Die Fläche dafür sei bereits vorhanden, also stünde einem schnellen Umzug nichts im Wege. „Mit Anfang des zweiten Semesters 2016/17 – also im Februar – wäre die alte Schule bezugsbereit“, schätzt der Kierlinger Ortsvorsteher.

„Noch ist alles in der Schwebe. Fakt ist aber, dass in Kierling 89 Wohnungen vor der Übergabe stehen. Wir brauchen also mehr Platz für den Kindergarten“, schließt Fanta ab.