„Prinzipiell bin ich froh, dass der Rechnungshof die Happyland-Sanierung überprüft“, meint Happyland Geschäftsführer Stefan Konvicka auf NÖN-Anfrage, wie er der Prüfung entgegensehe. Damit wären alle Vorwürfe und die vagen Vorstellungen, die im Raum, stehen entkräftet. Konvicka hat keine Bedenken, was die RH-Prüfung betrifft. Ausschreibungen und Vergaben wären alle korrekt durchgeführt worden, und zu dem Ergebnis werde jetzt auch der Rechnungshof kommen.

Der Hauptkritiker Peter Hofbauer sieht das naturgemäß anders. Durch die Annahme des Antrages betreffend das Ersuchen um Überprüfung durch den Rechnungshof hätten alle bekundet, dass auch sie die zahlreichen glaubhaften Bedenken hinsichtlich des sparsamen und effizienten Einsatzes der finanziellen Mittel bei Sanierung des Happyland teilen und damit auch die restlose diesbezügliche Aufklärung fordern. Würde doch jeder Eigentümer eines Unternehmens als „ordentlicher Kaufmann“ bei ähnlichen Vorwürfen unverzüglich interne Recherchen veranlassen, um in Erfahrung zu bringen, ob „seine“ 15 Millionen Euro sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig verwendet wurden.

Hofbauer: „Tribüne bleibt Ruine“

Der Tausch des Tennis- mit dem Fußballplatz, der Mehrkosten verursacht hat und – nach Hofbauer – in keinem Gemeinderatsbeschluss eingebettet ist, ist nach wie vor der Hauptkritikpunkt Hofbauers. „Im ursprünglichen und beschlossenen Plan war vorgesehen, dass beide Sportanlagen an Ort und Stelle verbleibend saniert werden. Ebenso sollte die Tribüne saniert werden. Sie bleibt nun als Ruine und Denkmal für kostspieligen Dilettantismus bestehen“, wettert Hofbauer, der vorschlägt, zumindest eine Gedenktafel an der nicht sanierten Tribüne anzubringen: „Sanierung 2012 geplant, aber nicht saniert unter...“

Am Montag, 6. Februar hat der Rechnungshof jedenfalls seine Arbeit aufgenommen. Das Ergebnis wird wohl ein bisschen auf sich warten lassen. Erst in eine halben bis dreiviertel Jahr wird es voraussichtlich den Rechnungshofbericht geben.