Im Frühjahr lud das Rote Kreuz Klosterneuburg die neuen Bezirkskollegen zu einem Kennenlernen in die Babenbergerstadt. Und nun revanchierten sich die Tullner: Bezirkskommandant Roman Hochgerner nutzte das Treffen, um sein Team vorzustellen.

Nach einer Runde durch das Bezirksstellengebäude wurden im Seminarraum bei Brötchen und Getränken die Leistungen der Bezirksstelle Tulln vorgetragen. Im Fokus stand aber die zukünftige Zusammenarbeit, vor allem im Hinblick auf das Bezirkskommando.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sehen allen Herausforderungen positiv entgegen“, so der Tullner Rotkreuzler. Mit den neuen Kollegen aus der Babenbergerstadt verstärke sich das Team, blickt Hochgerner in die nahe Zukunft: „Wir sind gut gerüstet, um den Menschen des Bezirks in Großschadens- und Katastrophenfällen zu helfen, und werden mit Klosterneuburg um

einen starken Partner größer.“