Das Rote Kreuz lockte zum ersten Ball des Jahres in die Babenbergerhalle.

„Aller guten Dinge sind drei“ – diese Weisheit bestätigte sich am Samstag in der Babenbergerhalle. Zum dritten Mal lud das Rote Kreuz zum Tanz und lockte die Besucher aufs Parkett.

Lorbeeren für den gelungenen Ball wollte der Klosterneuburger Bezirksstellenleiter Thomas Wordie nicht einheimsen: „Es macht mich stolz, ein Ballkomitee zu haben, das sich um alles kümmert.“ Der RK-Chef bedankte sich bei dem Team um Stefan Conrad-Billroth für das unermüdliche Engagement bei der Organisation.

Und diesen Einsatz sah man gleich auf mehreren Ebenen: Auf mehreren Parketten in der Babenbergerhalle konnten Besucher das Tanzbein schwingen: im großen Saal zu den Klängen von „Sigma“, zu Salsamusik in der Cocktailbar und in der Disco. Getanzt und gefeiert wurde den ganzen Abend.

Und das Rote Kreuz zieht positive Bilanz: „Der Ballabend war ein voller Erfolg!“