„Die Sammlung Essl ist mit dem heutigen Tag als Sammlung für Österreich gesichert. Mit dem heutigen Tag gehen rund 6.000 Werke in den Besitz der Albertina über.“

Mit diesen Worten teilte Kulturminister Thomas Drozda bei einer Pressekonferenz in seinem Ministerium in Wien gemeinsam mit Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder und Sammlungsgründer Karlheinz Essl am vergangenen Donnerstag das Resultat der Bemühungen mit, den Fortbestand der Sammlung Essl zu garantieren. Dies wird in Form einer Dauerleihgabe an die Albertina Wien bewerkstelligt, die vorerst bis 2044 vertraglich festgelegt wurde.

Damit übernimmt die Albertina sämtliche Rechte von der Präsentation bis zur Verleihung und Publikation, aber auch die Verpflichtung, die Sammlung konservatorisch optimal zu verwahren, angemessen zu zeigen und wissenschaftlich weiter zu bearbeiten.

„Eine Frage, die auch wohl mit der neuen niederösterreichischen Landeshauptfrau zu diskutieren sein wird.“ Thomas Drozda, Bundesminister

Damit wird die Sammlung nach der Schließung des Essl Museums im Juli des Vorjahrs aber auch wieder öffentlich zugänglich sein – nicht nur im Wiener Künstlerhaus, das derzeit noch renoviert wird, sondern auch in anderen Museen und Ausstellungshäusern. So soll etwa schon im März eine Maria-Lassnig-Schau in den Uffizien von Florenz bestückt werden.

Für Karlheinz Essl bedeutet diese Lösung eine „gute Nachricht“. Er unterstrich die Bedeutung der Sammlung („geht weit über persönliche Interessen oder Befindlichkeiten hinaus“), die er als „kulturelles Erbe“ sieht: „Wenn es uns gelingt, Kunst sichtbar zu machen und einen zukunfts- und hoffnungsvollen Blick auf die Welt zu ermöglichen, haben wir einen kleinen Beitrag zum Besseren in dieser Welt geleistet.“

Seine Frau und er stünden auch weiterhin mit ihrer Erfahrung sehr gerne „mit Energie und mit Freude“ zur Verfügung: „Seit jungen Jahren hat die Kunst unser Leben bestimmt und bereichert, und das wird sie auch weiterhin tun.“

Voll funktionsfähig, bestens ausgestattet

Was bedeutet diese Entwicklung nun für Klosterneuburg und für das von Heinz Tesar erbaute, 1999 eröffnete und 2016 geschlossene Essl Museum in Klosterneuburg? Das Gebäude soll zumindest für die nächsten zehn Jahre weiterhin als Sammlungsdepot genützt werden, bestätigte Albertina-Chef Schröder: „Damit übernehmen wir ein voll funktionsfähiges, hochmodernes, bestens ausgestattetes Depot.

Und es ist sicher unser Ziel, das auch weiterhin zu machen. Was mit der Immobilie im Übrigen weiter geschieht und was dieses Museum mit seinem weiteren Betrieb machen wird, darüber entscheiden die Eigentümer (Anm. der Redaktion: die GmbH, somit Hans Peter Haselsteiner und Karlheinz Essl über jeweilige Stiftungen) und nicht wir als Albertina.“

Kein Grund aus dem Depot auszuziehen

Das Depot sei jedenfalls so optimal auf die Sammlung eingerichtet und ausgestattet, dass es „aus unserer Sicht gar keinen Grund gibt, von dort wegzugehen“, präzisierte Schröder. Ob dies auch nach zehn Jahren noch so sein könne, hänge allenfalls davon ab, ob bin dahin Zentraldepots für Bundesmuseen errichtet würden, so der Albertina-Direktor.

Darauf angesprochen, ob eine Wiederbelebung des Essl Museums nicht auch für den Bund als kulturpolitische Verantwortung gesehen werden müsse beziehungsweise ob es eine diesbezügliche Perspektive gebe, antwortete Drozda: „Keine, die wir Ihnen heute präsentieren können.“

Er kenne das Museum gut, habe dutzende Ausstellungen dort besucht, schätze den Bau des Architekten Tesar, doch: „Letztlich ist es eine Finanzierungsfrage. Wir haben jetzt einmal den Content gesichert. Wie es mit dem Haus weitergeht, ist eine Frage, die auch wohl mit der neuen niederösterreichischen Landeshauptfrau zu diskutieren sein wird.“ Er hoffe sehr, dass Johanna Mikl-Leitner „ähnliche kulturpolitische Ambitionen“ habe wie ihr Amtsvorgänger, so Drozda.

Wird das Haus reaktiviert?

Auch auf Facebook mehren sich die Nachfragen über das weitere Los des Museumsgebäudes. Agnes und Karlheinz Essl streiten gar nicht ab, dass es durchaus Ideen gäbe, das Haus zu reaktivieren, halten sich jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt darüber bedeckt.

Hans Peter Haselsteiner war bei der Pressekonferenz übrigens nicht zugegen. Dass er kein Freund eines Museumsstandorts in Klosterneuburg war und ist, stellt nicht einmal ein offenes Geheimnis dar, wie die NÖN bereits im Vorjahr berichtet hat. Gegenüber dem ORF hatte Haselsteiner, der ja das Künstlerhaus in Wien aufwendig saniert, abschätzig erklärt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein peripherer Standort, an den ich nicht wirklich glaube, eine kulturpolitische Bedeutung und damit Unterstützung verdient.“

Wie der „Standard“ vermeldet, beträgt der Schuldenstand der Sammlung Essl laut Haselsteiner derzeit etwa 40 Millionen Euro. Eine Deckung habe jedoch „nicht erste Priorität“ und werde sukzessive erfolgen, ohne den Kernbestand zu schädigen.

Welche Kunstwerke aus der Sammlung allenfalls veräußert werden, entscheide allein die Albertina. Laut Haselsteiner würden damit künftig auch Neuankäufe finanziert. Denn das erklärte Ziel sei eine Fortführung der Sammlung Essl, so Haselsteiner.

Win-win-Situation oder „lose/lose-Deal“?

Kritik an der neuen Konstruktion kommt indes von den Grünen, deren Kultursprecher Wolfgang Zinggl die von Drozda so bezeichnete „Win-win-Situation“ in einer Aussendung als

„lose/lose-Deal“ interpretiert: „Gegen eine kostengünstige Übernahme der Sammlung durch die richtigen, im Museumsgesetz dafür ausgewiesenen Einrichtungen, nämlich durch das Museum Moderner Kunst oder das 21er Haus, wäre nichts einzuwenden gewesen. Indes wird die Sammlung aber nur geliehen.“

Vor drei Jahren hatte Zinggl allerdings noch gemeint: „Ich sehe keinen Grund, warum die Republik Österreich die Sammlung Essl kaufen sollte.“

Das Bundeskanzleramt sichert mit einer Million Euro zunächst die Finanzierung für die Übernahme der Sammlung durch die Albertina, in den weiteren Jahren steuert der Bund jährlich 1,1 Millionen Euro bei. Dafür bedarf es sogar einer Novelle des Bundesmuseengesetzes.

Nun hat Wien die Nase vorn, Niederösterreich hat jedenfalls das Nachsehen. Die Sammlung Essl scheint zwar in guten Händen gelandet, doch manche Fragen bleiben offen – eine Lösung mit Grauzone.