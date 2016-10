Die letzte Woche stand ganz im Zeichen der Schutzzonen. Während Planungsstadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP) in einer Pressekonferenz durchaus positiv über ein Jahr Schutzzonen in Klosterneuburg Bilanz zog, berief Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager in einer Blitzaktion eine Sondersitzung des Gemeinderates zur Verschärfung der Schutzzonen ein. Anlass ist der geplante Bau einer Wohnhausanlage im Ortskern von Weidling und jener in der Villengegend der Skallgasse. Beide Projekte zogen wilde Proteste der Bürger und Anrainer mit sich.

Vorigen Donnerstag referierte ein vierköpfiges Podium aus Raumplaner Jochen Schmid, Knollconsult Umweltplanung ZT GmbH, Stadtbildkonsulent Architekt Alois Neururer, Landeskonservator Hermann Fuchsberger und Planungsstadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP). Nach einem Jahr Schutzzonen wurde über die neue Verordnung positiv Bilanz gezogen.

„Die Zielsetzung der Schutzzonen ist nicht, Klosterneuburg unter einen Glassturz zu stellen, sondern wertvolle Bausubstanz zu schützen, prägende Siedlungsstrukturen zu erhalten und bei Neubauten das Stadtbild mit einer modernen Architektursprache zu verbessern“, so Planungsstadtrat Kaufmann.

Ein Jahr lang Bauten erhoben und bewertet

Raumplaner Jochen Schmid spricht bei den Schutzzonen von einem weiteren Werkzeug – neben dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan – „auf der Klaviatur der Stadtplanung.“ Ein Jahr lang wurden Bauten erhoben und bewertet. Das Ergebnis sei einerseits ein Abbruchverbot von erhaltenswerten Gebäuden, Neu- und Zubauten müssten sich „in Umfang und Bau-

maßengestaltung den prägenden Strukturen in der Umgebung anpassen.“ Hier ginge es um die Proportion der Baukörper, um Dimensionierung der Konstruktion, der Fassaden und Fassadengestaltung, um die Gestaltung von Aufbauten und Dächern und die verwendeten Materialen.

Das Ergebnis sei das Schutzzonen-Ortsbildgutachten, das wesentlich strenger sei als ein gewöhnliches Ortsbildgutachten.

Gleichzeitig mit den Schutzzonen wurde ein Gremium ins Leben gerufen: das Ortsbildgremium. Dieses Gremium hat diese Vorschriften zu bewerten. Schmid: „Zusammenfassend ist zu sagen, dass hier ein scharfes, nicht zahnloses Instrument implementiert wurde, das man schon sehr präzise anwenden muss, dass dieses Instrument dem Thema Ortsbild zugeordnet ist, und mit allen anderen Festlegungen zusammenspielt, aber nicht aushebelt.“

Einmal im Monat wird vorberaten

Einmal im Monat gibt es die Möglichkeit einer Vorberatung. Aber es muss sich schon um ein konkretes Projekt handeln. 106 Projekte wurden in diesem Jahr vom Ortsbildgremium begutachtet. Stadtbildkonsulent Neururer: „Das ist sehr viel in dieser kurzen Zeit. Davon waren 19 negativ. Niemand sieht, wie viele Projekte verhindert wurden, wie viele Projekte Einschnitte hinnehmen mussten. Das kommt nicht in die Öffentlichkeit.“

Es gäbe unzählige Projekte, die nicht auffallen. Neururer: „Ein Projekt, das nicht auffällt, ist nicht eine Minderung der Qualität. Das ist etwas, was richtig gemacht worden ist.“

„Das Bauprojekt in Weidling fällt anscheinend auf. Ist das jetzt ein nicht richtiges Projekt?“, fragte die NÖN. Neururer: „Es ist dieses Projekt weder baurechtlich genehmigt noch gibt es ein Gutachten. Da muss man schon vorsichtig sein, über ein Projekt zu schreiben, das diesen gesamten Ablauf noch nicht durchgegangen ist.“ Es hätte über dieses Projekt in Weidling Vorberatungen und Vorbesprechungen gegeben. Als laufendes Verfahren könne man es nicht weiter diskutieren.

Sondersitzung im Gemeinderat

„Die Schutzzonen funktionieren“, meint Stadtrat Kaufmann. „Warum gibt es dann eine Sondersitzung des Gemeinderates zur Verschärfung?“, fragte die NÖN. Kaufmann: „Schutzzonen funktionieren, aber wir werden das zum Anlass nehmen, eine Evaluierung durchzuführen, um zu schauen, wo wir die Schutzzonen oder das Schutzzonengremium über den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan unterstützen können.“ Es ginge nicht um Schutzzonen, sondern um die Verdichtung im Zentrum.