Schwarz und Grün gehen es jetzt an. Die Stadt soll ein neues „Örtliches Entwicklungskonzept“ (ÖEK) bekommen. Damit soll der ständigen Unzufriedenheit der Bürger mit der aktuellen Bausituation entgegengewirkt werden.

Das derzeit gültige ÖEK stammt aus dem Jahr 2004 und ist auf eine maximale Bevölkerungszahl von 35.000 Einwohnern ausgelegt. 2009 erfolgte eine Überarbeitung des ÖEK mit einer Zurücknahme von Verdichtungen und der Einführung von eigenen Einfamilienhausbereichen.



Der Schwerpunkt des derzeit gültigen ÖEK liegt auf der Entwicklung des Hauptzentrums sowie einer „Inneren Achse“ (Klosterneuburg-Kierling, Klosterneuburg-Kritzendorf, Klosterneuburg-Weidling) und einer „Äußeren Achse“ (Kierling-Maria Gugging, Kritzendorf-Höflein, Weidling-Weidlingbach). An diesen Achsen sind verdichtete Wohnformen explizit gewünscht, da die vorhandene Infrastruktur und die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut gewährleistet sind. Doch genau diese Verdichtung im Wohnbereich sorgt für immer mehr Unmut in der Bevölkerung.

Durch niedrige Zinsen Flucht in Immobilien

„Im Jahr 2004 konnte man die extrem niedrigen Zinsen und die Flucht von Anlegern in Immobilienprojekte nicht voraussehen. Auch das Projekt Pionierviertel sowie das IST Austria waren in den damaligen Planungen noch nicht berücksichtigt“, erklärt Planungsstadtrat Christoph Kaufmann. Nun sei man in den Erkenntnissen wesentlich weiter und müsse schon aus diesem Grund so rasch wie möglich ein neues ÖEK umsetzen, so Kaufmann weiter.

Im ÖEK legt die Gemeinde die mittel- und langfristigen Ziele fest, beispielsweise welche Funktionen Teile des Gemeindegebiets übernehmen sollen, welche Räume für die bauliche Entwicklung sinnvoll sind oder welche Grenzen bei der künftigen Entwicklung nicht überschritten werden sollten.

„Wir hoffen, dass das neue ÖEK möglichst schon mit Ende der aktuellen Bausperre 2018 in Kraft treten kann.“

Gemeinderat Martin Zach, Die Grünen

Der Vertreter der Grünen im Planungsausschuss, Gemeinderat Martin Zach, kann diese Sichtweise nur unterstreichen. Seiner Meinung nach muss die Erstellung eines neuen ÖEK im Interesse einer langfristig gesicherten Wohn- und Lebensqualität der Klosterneuburger Bevölkerung so rasch als möglich umgesetzt werden.

„Es sind ja nicht nur die Achsen vom großen Verbauungsdruck betroffen, sondern auch etwa die Schutzzonen abseits davon, wie zum Beispiel die Skallgasse. Daher begrüßen wir es, dass der entsprechende Antrag für die Erstellung des neuen ÖEK schon in der kommenden Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2016 beschlossen wird, und hoffen, dass das neue ÖEK möglichst schon mit Ende der aktuellen Bausperre 2018 in Kraft treten kann.“

Der Antrag für die Durchführung des neuen ÖEK wurde bereits im Planungsausschuss einstimmig abgesegnet.