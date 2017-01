Ärgerlich ist das, wenn ein stark frequentiertes Plätzchen oft verdreckt ist oder eine dunkle Stelle eines Parks für Unbehagen sorgt. Soll es nach einer neuen Initiative des Bundesministeriums für Inneres in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Bevölkerung gehen, dann wird damit bald Schluss sein.

Ein Partner aus der Bevölkerung gibt der Polizei Bescheid, die dann den Kontakt zu den „Beschmutzern“ oder der Stadtgemeinde sucht, um eine Lösung zu finden. „Gemeinsam sicher“ heißt die Initiative, die alle an einen Tisch bringen will und so für mehr Sicherheit sorgen soll.

Seit 2009 ist die Kriminalitätsstatistik in Österreich rückläufig. „Das heißt, es gibt weniger Delikte. Dennoch sinkt bei den Österreichern das subjektive Sicherheitsgefühl“, erklärt der Koordinator für den Bezirk Tulln Bernhard Schilcher. Schuld daran seien die Digitalisierung der Gesellschaft und die sozialen Medien. Um dieses Sicherheitsgefühl wieder zu verstärken, soll die neue Initiative beitragen. Die vier sogenannten „Player“ Sicherheitspartner, Sicherheitsgemeinderat, Sicherheitsbeauftragter und Sicherheitskoordinator sollen dazu beitragen.

Initiative soll Partnerschaft stärken

„Wir bekommen regelmäßig Hinweise und Anzeigen direkt von der Bevölkerung. Die Partnerschaft zur Polizei soll durch diese Initiative verstärkt werden“, erklärt Klosterneuburgs Postenkommandant Georg Wallner. Diese Funktion würde dann ein Sicherheitspartner übernehmen. Eine Person aus der Bevölkerung, die in engem Kontakt zur Polizei steht und Informationen weitergibt und auch welche erhält. „Das soll aber keinesfalls als Aufbau einer Bürgerwehr verstanden werden und hat auch nichts mit Vernadern zu tun“, beschwichtigt Schilcher.

Für Wallner ist es auch wichtig, die Hemmschwelle zwischen Polizei und Bevölkerung zu senken: „Wir bekommen oft Anrufe, die Beobachtungen schildern, die einige Stunden zuvor passiert sind. Wichtig wäre ein sofortiger Anruf bei uns direkt am Posten unter 059133/3220.“