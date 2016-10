Blick in den Abgrund eines grauen Kraters: Der Tiroler Fotograf Gregor Sailer dokumentiert in seiner Serie „Closed Cities“ extreme Siedlungsformen.

Sein von der Jury des St. Leopold Friedenspreises als Siegerbild auserwähltes Werk „Mirny“ entstand in der gleichnamigen sibirischen Diamantenstadt am Polarkreis, welche am Rande des zweitgrößten Tagebaus der Welt entstand.

Über 500 Meter tief haben sich die Maschinen in den Permafrostboden gefressen, auf der Suche nach dem wertvollsten Gestein der Welt. Die Stadt in dieser bis zu minus 75 Grad kalten, lebensfeindlichen Umgebung symbolisiere besonders einprägsam die Herausforderungen, denen die Menschheit Anfang des 21. Jahrhunderts ausgesetzt sei, sagte der Künstler.

„Die Macht der Gier“ – ausgehend von der Bibelstelle „Da sprach Gott zu ihm: ,Du Narr! Noch diese Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert. Wem wird dann all das gehören, was du aufgehäuft hast?‘ So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist“ (Lukas 12,20) – hatte das von Propst Bernhard Backovsky vorgegebene Thema diesmal gelautet.

Hermine und Karl Eibensteiner betrachten das von der Jury ausgewählte Werk von Gregor Sailer. | Stift Klosterneuburg

Aus 670 Einsendungen wählte die Jury ihren Favoriten für den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis. Zwei Förderpreise a 1.000 Euro ergingen an Frenzy Höhne und Wadim Rakowski.

Bei einem feierlichen Festakt im Marmorsaal des Stiftes wurden die Preise am Donnerstag überreicht. Stiftskurator Wolfgang Christian Huber stellte die Werke der 24 Finalisten vor. Der St. Leopold Friedenspreis – Huber: „Wir sind auf dem besten Wege, zum Oscar der sakralen Kunst zu werden“ – war zum siebenten Mal ausgeschrieben.

Die achte Auflage des internationalen Kunstpreises soll 2018 folgen. Der nach dem Stiftsgründer benannte „St. Leopold Friedenspreis“ wurde 2008 ins Leben gerufen und wird seit 2012 alle zwei Jahre vergeben. Er zeichnet Kunstwerke aus, die sich kritisch mit humanen und gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen.

Es gibt keinerlei Vorgaben, was die Ausführung der Werke betrifft. Nur inhaltlich gibt es ein meist der Bibel entnommenes Motto, das zum Nachdenken auffordern soll. Höchst beeindruckende Werke vom großformatigen Bild über vielfältige skulpturale Objekte bis hin zur sozialkritischen Fotografie wurden auch diesmal wieder vorgelegt.

Die Ausstellung der nominierten und ausgezeichneten Werke des St. Leopold Friedenspreis 2016 ist vom 29. September bis 31. Dezember 2016 im Stift Klosterneuburg zu besichtigen. Das preisgekrönte Werk wird nach der Ausstellung in den Bestand des Stiftsmuseums im Rahmen der „Galerie der Moderne“ aufgenommen.