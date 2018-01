Diese Woche startete die Arbeit einer vom Chorherrenstift Klosterneuburg eingesetzten Kommission zur restlosen Aufklärung eines Missbrauchsfalls im Stift aus dem Jahre 1993. Ein damaliger Augustiner-Chorherr soll 1993 einen minderjährigen Ministranten missbraucht haben. Der Fall war im September des Vorjahres in der Öffentlichkeit bekannt geworden.

Die Expertengruppe wird von Brigitte Dörr, Büroleiterin der Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft, geleitet. Ihr gehören weiters an der Psychiater Reinhard Haller und der frühere Präsident des Wiener Stadtschulrates, Kurt Scholz – beide sind Mitglieder der unabhängigen Opferschutzkommission – sowie Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs.

NÖN: Was steht hinter dem Ansinnen, eine Expertenkommission einzusetzen?

Anton Höslinger: Wir wollen lückenlos aufklären, was passiert ist, alle Fragen beantworten und die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen.

Was könnten die sein?

Es wird Vorschläge geben, wie wir in Zukunft mit solchen Dingen umgehen sollen. In der Priesterausbildung, bei der Aufnahme von Kandidaten und in der Prävention. Damit soll in Zukunft solcher Missbrauch verhindert werden.

Wird man solche Dinge wirklich verhindern können?

Wahrscheinlich nie ganz, aber wir können lernen, wie wir damit umgehen, wenn etwas passiert ist.

Wie geht es eigentlich dem Opfer damit? Haben Sie Kontakt?

Wir haben versprochen, dass die Anonymität des Opfers gewahrt bleibt. Öffentlich will er sich aber nicht äußern. Wir haben zum Opfer Kontakt, und die Verbindung zur Kommission wurde hergestellt. Was ihm Sorge macht, ist, dass man jetzt vielleicht seiner Mutter Vorwürfe macht, weil sie darauf bestanden hat, keine Anzeige zu machen.

Es gibt doch Vorwürfe, dass das Stift die priesterliche Laufbahn des mutmaßlichen Täters gefördert hätte. Ist da etwas dran?

Ja, das wird vorgeworfen, aber es gibt dafür keinerlei Beweise.

"Für damalige Verhältnisse haben wir rasch und gründlich reagiert"

Nach welchen Kriterien haben Sie die Expertenkommission zusammengestellt?

Wir sind bewusst an die Klasnic-Kommission herangetreten, weil die Leute dort langjährige Erfahrung haben, die Ordensfrau kennt die Ordensstrukturen, Haller kennt die Psyche der Opfer und mutmaßlichen Täter, Scholz ist Pädagoge.

Was genau soll untersucht werden?

Der Missbrauch selbst und warum der mutmaßliche Täter seine religiöse Laufbahn weiter verfolgen und damit weiteres Unheil anrichten konnte.

Wo befindet sich eigentlich der mutmaßliche Täter?

In Würzburg, dort wo er das letzte Mal auffällig geworden ist. Er ist zwangspensioniert und bestreitet nach wie vor die Tat.

Würde das Stift heute anders reagieren?

Für damalige Verhältnisse haben wir rasch und gründlich reagiert. Wir haben ihn rausgeschmissen. Heute wäre der Umgang damit ein gänzlich anderer.