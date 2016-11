Am 3. Dezember 2010 wurde für den Umbau der Avanti-Tankstelle beim Stifts-Kreisverkehr auf Selbstbedienung mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung gewerbebehördlich Grünes Licht gegeben. Sechs Jahre später entdeckten die Anrainer bei einer neuerlichen Verhandlung durch Zufall einen schweren Fehler der Behörde: Sie wurden zur seinerzeitigen Verhandlung über die Betriebsstättengenehmigung nicht eingeladen. Sofort wurde Beschwerde gegen diesen gewerbebehördlichen Bescheid geführt. Die Beschwerde wurde vollinhaltlich bestätigt. Es muss jetzt komplett neu verhandelt werden.

Der Zufall führte Regie

Eigentlich spielte der Zufall Regie, als der Fehler aufgedeckt wurde. Für eine Kfz-Werkstätte am Tankstellengelände wurde um Genehmigung angesucht. Zu der Verhandlung für die Betriebsstättengenehmigung im August dieses Jahres an Ort und Stelle mit der Bezirkshauptmannschaft wurden gesetzeskonform auch alle Anrainer schriftlich eingeladen. Da kam man überein, dass dies bei der Verhandlung für die gesamte Tankstelle 2010 nicht der Fall gewesen ist. In einer Beschwerde richteten sich die Anrainer noch im September an die Landesverwaltung und brachten noch weitere Bedenken ein. Insbesondere störe das 24-StundenLicht den Schlaf. Des Weiteren gäbe es Störungen durch Geruchs- und Lärmbelästigung.

Anrainer bekamen Recht

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat nur sechs Wochen nach der Beschwerde entschieden und den Anrainern Recht gegeben. Der Bescheid ist aufgehoben und muss jetzt neu verhandelt werden.

Nach Ansicht von Anrainer Fritz Siedl muss nun der Betrieb der Tankstelle aufgrund der nicht vorhandenen Betriebsstättengenehmigung als 24-Stunden-Betrieb sofort eingestellt und maximal als Betrieb mit den alten Rahmenbedingungen fortgeführt werden können. Durch den Spruch des Landesverwaltungsgerichts sieht Siedl aber auch eine Chance für die Stadtgemeinde.

„Jetzt eröffnet sich die einmalige Gelegenheit, entsprechend den Ortsbildbeschlüssen, bei weiterer Bewilligung einer Tankstelle an diesem Ort, den Rückbau auf eine Zapfstellenzeile, den Rückbau des seinerzeit hinzugefügten zweiten Vordaches und die Einstellung der 24-Stunden-Leuchtreklame an der Straße durchzusetzen“, so Siedl. Das sei dann im Sinne des von der Stadtgemeinde immer wieder argumentierten „identitätsstiftenden freien Blickes“ auf das Stift.