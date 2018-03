Ein Beitrag löste in der Social-Media-Plattform Facebook eine wahre Welle an Postings aus. So schrieb unter dem Namen Vicky Zindl-ferro in der Gruppe Klosterneuburg: „Ich war mit neun Hunden am Hochfeld Hadersfeld unterwegs, als mich plötzlich von hinten jemand anschreit. Ich drehe mich also erschrocken um, stiefelt da eine hysterisch schreiende Joggerin auf mich zu und schimpft auf mich und die Hunde los. Ich hab mich gleich entschuldigt, dass ich sie da nicht von hinten kommend gesehen hab und gefragt, ob irgendwas passiert ist, ob sie einer (Anm.: der Hunde) gezwickt hätte oder was los ist. Sie meinte nur, die Hunde hätten sie angefallen, und hat mich weiter wüst beschimpft.“

Chefinspektor Georg Wallner erklärt, dass der Unfallhergang nun von der Polizei untersucht wird. | NOEN, NÖN

Die Hundehalterin hätte keine Verletzungen gesehen, sich noch einmal entschuldigt und wollte weitergehen. Darauf soll die Joggerin ihr einen Stoß versetzt haben. Die Hundehalterin hätte darauf hingewiesen, dass sie jetzt nicht dafür garantieren könne, dass die Hunde sie jetzt doch tatsächlich anfallen könnten. Die Hundehalterin: „Da war ich dann langsam auch schon grantig und hab mal zurückgeschrien, wieso sie auch von hinten in ein Rudel rein läuft, wenn sie offensichtlich Angst vor Hunden hat, noch dazu, wo man am Hochfeld ja wohl wirklich genügend Ausweichmöglichkeiten hat.“

Drohung gegen Joggerin?

Und weiter: „Muss man sich so etwas bieten lassen? Ich tue immer mein Bestes, um Rücksicht auf Jogger und alle, die uns augenscheinlich nicht näher kennenlernen wollen, zu nehmen, weiche großräumig aus oder nehme sie an die Leine. Aber da hatte ich ja nicht mal eine Chance, wenn die da von hinten angelaufen kommt. Bitte was tut man in so einer Situation?“

Die NÖN erkundigte sich bei Polizeikommandant Georg Wallner über die Rechtslage. „Hier gilt das NÖ Hundehaltegesetz. Hunde müssen an die Leine oder Beißkorb tragen. Bei Hunden mit erhöhtem Gefahrenpotenzial beides. Der Hundeführer muss geistig und körperlich in der Lage sein, den Hund zu führen. Bei neun Hunden ist das sehr unwahrscheinlich, mancher Hundeführer ist schon mit einem überfordert.“