Dass die Klosterneuburgerin Birgit Mosser-Schuöcker ein neues Buch herausbringt, ist eigentlich keine Sensation mehr. Doch dieses Mal wagte sie sich an den Roman heran. Auch für sie bisher unerforschtes Gebiet. Geworden ist es ein historischer Roman, der mit dem Tod von Kaiser Franz Joseph I beginnt und mit den Wirren eines verlorenen Ersten Weltkrieges endet. Dazwischen spielen sich vier Familiendramen auf unterschiedlichste Weise in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten ab. Und manchmal zieht es dem Leser ganz dick die Gänsehaut auf. Es scheint fast so, dass die Autorin, gerade deshalb den Roman als Erzählform gewählt hat, um den Leser so richtig spüren zu lassen.

„Eigentlich war das nicht meine erste Intention. Ich will vor allem, dass möglichst viele Leute dieses Buch lesen. Der Roman erschien mir als geeignete Form, Geschichte leichter zu vermitteln“, erklärt Birgit Mosser-Schuöcker gegenüber der NÖN. Bisher brillierte die Klosterneuburgerin in Sachbüchern und Dokumentationen für das Fernsehen. „Einen Roman zu schreiben musste ich erst lernen. Es reicht nicht, wenn ich schreibe, dass da ein Haus steht. Im Roman muss der Autor das Haus beschreiben“, so Mosser-Schuöcker über die besonderen Herausforderungen.

„Der Roman erschien mir als geeignete Form, Geschichte leichter zu vermitteln.“

Birgit Mosser-Schuöcker, Autorin

Ansonsten ist sie aber wie gewohnt ans Werk gegangen. „Ich habe einen Stapel Bücher zu diesem Thema gelesen. Und wenn mir etwas passend erschien, dann habe ich eine Geschichte mit meinen Personen rund herum erzählt“, schildert sie das Entstehen des Buches. Das Besondere an den handelnden Personen sind Verknüpfungen mit der Realität. „Meine Großmütter haben mir von diesem Krieg erzählt. Die Person Gusti ist einer Großmutter nachempfunden. Einzelne Handlungsstränge entsprechen auch der Realität, ehe dann wieder stark die Fiktion überhand nimmt“, so Mosser-Schuöcker. Der Vater Gustis, im Buch, hatte tatsächlich eine Tochter verstoßen, da sie ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hatte, und sie hatte tatsächlich Suizid verübt.

Nicht nur die Handlungsstränge sind sehr realitätsnah, auch die verschiedenen Dialekte erwecken die Persönlichkeiten im Buch zum Leben. „Ich hatte eine Südtirolerin und eine Kärntnerin, die sich darum genau bemüht haben“, erzählt die Autorin. Ein weiteres Gustostückerl sind das Vorkommen realer Personen, die damals in Wien mittendrin in den Kriegswirren waren. Egon Schiele, Arthur Schnitzler und Julius Raab schauen auf ein paar Dialoge vorbei. Auch Klosterneuburg findet zweifache Erwähnung, „eine Hommage an meine Heimatstadt“, so Mosser-Schuöcker.

Doch mit dem Sturz des Doppeladlers soll es noch lang nicht zu Ende sein. „Es ist erst der erste Teil einer Trilogie. Der nächste geht um den Bürgerkrieg und den Ständestaat, Teil drei beschäftigt sich mit dem Zweiten Weltkrieg. Es werden auch wieder einige Figuren des ersten Romans wiederkehren“, verrät die Autorin.