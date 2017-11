Die Übersiedlung des Umweltbundesamtes (UBA) nach Klosterneuburg basiert auf einem Grundsatzbeschluss des Umweltministers Andrä Rupprechter, des Landes NÖ und der Stadtgemeinde Klosterneuburg, der vor drei Wochen unterzeichnet wurde. Die Klosterneuburger Grünen werden nun in der nächsten Gemeinderatssitzung am 25. November in einem Dringlichkeitsantrag die Offenlegung dieses „Geheimvertrags“ einfordern.

Erkennen die Grünen nicht das Potenzial?

Grundsätzlich begrüßen die Klosterneuburger Grünen die Verlegung des UBA nach Klosterneuburg. Ausgangspunkt dafür war aber, dass eine solche Unterbringung wie kolportiert im leer stehenden und nun unbenutzten Schömerhaus, der seinerzeitigen Europa-Firmenzentrale der ehemaligen bauMax/Essl Gruppe, erfolgen würde. Fraktionschef Sepp Wimmer. „Da sich diese direkt beim Weidlinger Bahnhof befindet, wäre hiermit eine optimale öffentliche Verkehrsanbindung nach Wien und eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösung gefunden gewesen.“Die Lösung hat sich inzwischen zerschlagen, da die Stadtgemeinde sich mit der Eigentümerfamilie Essl nicht über den Kaufpreis einigen konnte. Die Stadt plant nun, für die UBA

einen Neubau zu errichten. Dies lehnen die Grünen Klosterneuburg aus infrastrukturellen und verkehrstechnischen Gründen aber ab.

Mit großem medialen Aufwand wurde die Verlegung des Umweltbundesamtes (UBA) von Wien nach Klosterneuburg gemeinsam von ÖVP-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter, der ÖVP-Landeshauptfrau von Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner und dem ÖVP-Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager präsentiert. Laut Medienberichten wurde diesbezüglich bereits eine entsprechende „Grundsatzvereinbarung“ unterschrieben und dort die Übersiedlung des UBA nach Klosterneuburg „fix beschlossen“.

„Außer der ÖVP weiß niemand der politischen Parteien im Gemeinderat und schon gar nicht die Bevölkerung, was der Bürgermeister da unterschrieben hat.“ Grün-Fraktionschef Sepp Wimmer

„Bürgermeister Schmuckenschlager hat diese Grundsatzerklärung bisher noch immer nicht dem Klosterneuburger Gemeinderat offengelegt“, kritisiert Grünen-Fraktionschef Wimmer. Außer der ÖVP wisse niemand der politischen Parteien im Gemeinderat und schon gar nicht die Klosterneuburger Bevölkerung, was der Bürgermeister da unterschrieben hätte.

Wimmer: „Bei dieser Grundsatzvereinbarung geht es ja nicht um eine Nebensächlichkeit für die Stadt, sondern um eine umfassende und weitreichende Entscheidung für die Stadt und die Klosterneuburger Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten.“ Die Grünen Klosterneuburg verlangen daher von Bürgermeister Schmuckenschlager, dem Gemeinderat die Grundsatzvereinbarung offenzulegen und die Bevölkerung zu informieren.

Schmuckenschlager verweist auf Pressefotos

„Wenn wir so weitreichende Entscheidungen wie die Ansiedelung des UBA verantworten, dann machen wir das nur, wenn ein langfristiger Wert geschaffen wird“, so die Antwort von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Und weiter: „Mit dieser Verantwortung wollen wir die Grünen und Stadtrat Wimmer nicht belasten. Es ist aber schade, dass die Grünen das Potenzial dieser Entscheidung nicht erkennen.“

Auf die Frage, ob er das Dokument dem Gemeinderat offenlegen wird, entgegnet Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Stadtrat Wimmer kann sich das gerne ansehen. Wir haben das am Tag der Unterzeichnung in jede Kamera gehalten.“