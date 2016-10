Die Heimfahrt am Freitag, 21. Oktober, wird Johann Fanta wohl nicht mehr so schnell vergessen. Der Ortsvorsteher war von Klosterneuburg nach Kierling unterwegs, als ein Wagen in seinen Mercedes prallte.

Gegen 16 Uhr trat Fanta seinen Heimweg an, der ihn – wie üblich – über die B 14 führte. Er fuhr gerade auf der Höhe des Marienheims, als von rechts plötzlich ein Wagen auf die Straße schoss. „Ich war wohl im toten Winkel“, schildert der Kierlinger den Unfall.

Der Mercedes von Fanta wurde auf die andere Straßenbahn gedrängt. Die Karosserie wurde dabei schwer in Mitleidenschaft gezogen. „Mein Auto hat einen Totalschaden“, so Fanta. Dennoch ist der Unfall für den Ortschef glimpflich ausgegangen. Denn er blieb unverletzt: „Ich hab’ einen Schutzengel gehabt, sonst wäre das viel schlimmer ausgegangen.“