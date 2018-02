Relativ häufig kam es zu seitlichen Kollisionen von Zügen, so wie am vergangenen Montag in Niklasdorf, wo mindestens ein Mensch starb und nach vorläufigen Angaben 15 bis 20 weitere verletzt wurden.

Zugsunglücke mit schweren Folgen sind in Österreich selten. In zwei Fällen sind innerhalb der vergangenen fünf Jahre je zwei Menschen ums Leben gekommen, einer dieser Unfälle ereignete sich 2015 in der Steiermark.

Nach einer seitlichen Kollision im Bereich des Bahnhofs Kritzendorf am 22. Dezember entgleisten ein REX und ein Cityjet, zwei Waggons stürzen um. Zwölf Menschen werden verletzt, vier von ihnen schwer. Derzeit wird an der Verschuldensfrage noch immer gearbeitet, wird von den ÖBB gemeldet.Hier die