DONNERSTAG, 5. JÄNNER

Klosterneuburg: Ab 17 Uhr spielen die BK Klosterneuburg Dukes im Happyland gegen die ece bulls Kapfenberg.

Klosterneuburg: Der Klosterneuburger Bridge Club lädt ab 19 Uhr zum „Jahreseröffnungs-Turnier 2017“ in den KBC-Treff (Inkustraße 1 – 7, Haus 7). Anmeldung bei Robert Mandl unter 0664/ 73162818 oder Eva Meszarich unter 02243/22232.

FREITAG, 6. JÄNNER

Klosterneuburg: Ab 9 Uhr findet das traditionelle Dreikönigsturnier im Happyland statt.

Höflein: Im Anschluss an die Hl. Messe (Beginn: 10 Uhr) in der Pfarrkirche St. Margareta wird zum Empfang in die Ortsvorstehung geladen.

Scheiblingstein: Die Weidlingbacher Ortsvorsteherin Traude Balaska lädt ab

11.45 Uhr zum Neujahrsempfang in das Karl-MühldorfHeim recht herzlich ein.

SAMSTAG, 7. JÄNNER

Klosterneuburg: Im Anschluss an die Messe (Beginn: 18.30 Uhr) anlässlich Pfarrer Leopolds 80. Geburtstags wird zur Agape im Martinskeller geladen.

Klosterneuburg: Die Pfarre St. Leopold lädt ab 20 Uhr zum Pfarrball in das Pfarrheim ein. Die musikalische Gestaltung übernimmt Horst Nurschinger. Abendkleidung erwünscht! Tischreservierungen: 0664/737 97860.

Tulln: Von 10 bis 11.30 Uhr bietet Martina Fleck psychologische Unterstützung für Krebspatienten und deren Angehörige in der Bahnhofstraße 16 an. Info und Anmeldung unter 0660/ 8131795.

SONNTAG, 8. JÄNNER

Kierling: Das Museum Kierling lädt ab 10 Uhr zur Finissage der Verkaufsausstellung „Kreatives Trio“ recht herzlich ein.

Kritzendorf: Ab 10 Uhr lädt Ortsvorsteherin Ingrid Pollauf zum Neujahrsempfang in das Amtshaus recht herzlich ein.

Maria Gugging: Im museum gugging findet ab 10 Uhr die Finissage der Ausstellung „Johann Hauser… der Künstler bin ich!“ statt. Ab 14 Uhr führt Maria Parucki durch die Ausstellung, ab 15.15 Uhr hält Maria Höger den Vortrag „Wer aber ist Johann Hauser?“ – eine Rezeptionsgeschichte des Gugginger Künstlers.

Weidling: Ab 18 Uhr findet in der Pfarrkirche Weidling das „Chorkonzert St. Leopold & Weidling“ statt.

MONTAG, 9. JÄNNER

Klosterneuburg: Die Volkshochschule Urania lädt um 18.30 Uhr zur Beamer-Projektion „Friaul – Julisch Venetien, umfangreiches Kulturerbe“ mit Josef Hein in den Festsaal des Rathauses (2. Stock).

DIENSTAG, 10. JÄNNER

St. Andrä-Wördern: Petra Maresch bietet von 18.30 bis 19.30 Uhr ein „NIA“ – Dance Cardio Workout in der Alten Werkstatt (Lehnergasse 17) an. Informationen gibt es unter www.alte-werkstatt.org.

MITTWOCHCH, 11. JÄNNER

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Neujahrsempfang in die Babenbergerhalle ein.

Klosterneuburg: Die „Uni

St. Martin“ lädt ab 19.30 Uhr zum Interview mit Reinhold Gabriel anlässlich seines 90. Geburtstages in den Albrechtsbergersaal ein.