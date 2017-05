KLOSTERNEUBURG: Klosterneuburger Sportvereine und -anbieter informieren am Samstag, 6. Mai ab 11 Uhr beim zweiten „Tag des Sports“ am Happylandgelände, über ihre umfangreichen Angebote. So wie das Sumo-Ringen beim ersten „Tag des Sports“, können wieder verschiedenste Sportarten ausprobiert werden. Info: www.klosterneuburg.at

| NOEN