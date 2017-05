MITTWOCH, 10. MAI

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Vortrag „Respektvoller Umgang in der letzten Lebensphase - Palliativbetreuung“ mit A. Fürst in die Babenbergerhalle ein.

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19.30 Uhr zum „Cafe Philosophicum“ in das Melarium in der Wasserzeile 13 ein. Viktoria Pfeiffer hat einen spannenden Blog zu den Themen Minimalismus und dem Weg zu einem grüneren Lebensstil und spricht darüber, was das Entrümpeln der eigenen Wohnung mit diesen beiden Themen zu tun hat. Hierbei stellt sie die Frage „Was brauchst Du wirklich wirklich?“

DONNERSTAG, 11. MAI

Klosterneuburg: Im Rahmen der „Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung“ und der „Europa-Gesellschaft Coudenhove-Kalergi“ wird der EU-Komissar Johannes Hahn zum Thema „Wohin entwickelt sich die Europäische Union? - Mut – Gestaltungswille - Zuversicht als Basis“ ab 19 Uhr im Festsaal der Raiffeisenbank Klosterneuburg (Rathausplatz 7) sprechen und anschließend für eine breite Diskussion zur Verfügung stehen.

Klosterneuburg: Ab 19.30 Uhr präsentiert Otto Schenk sein Programm „Selten so gelacht“ in der Babenbergerhalle.

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19.30 Uhr zum English Conversation Circle, moderiert von Marion und Andrew, in die Castelnuovo ein.

Klosterneuburg: Die Volkstanzgruppe Klosterneuburg lädt ab 20.30 Uhr zum offenen Tanzabend in die Jahnhalle (Jahngasse 17) ein. Information unter alfred.gieger@aon.at oder 0664/ 6121081.

St. Andrä-Wördern: In der Neuen Mittelschule (Greifensteiner Straße 33) wird von 17 bis 19 Uhr der Workshop „Digitale Foto- & Bildbearbeitung“ angeboten. Info unter felix@felixfoto.at oder 0664/3011092.

Tulln: Ab 19 Uhr findet der Vortrag „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“ im Minoritenkloster statt. Karten unter www.irema.at oder 0676/9090850.

Tulln: NÖ Premiere von „Winter is Coming – Die Wissenschaft von Game of Thrones“ mit den Science Busters im Danubium. Info unter www.tullnkultur.at.

Weidling: Die Volkshochschule Urania lädt im Rahmen ihrer Vortragsreihe ab 18.30 Uhr zur Beamer-Projektion „Peru – Trekking auf atemberaubenden Inkapfaden zwischen Titicacasee und Machu Picchu“ mit Annemarie und Heinz Bachler in das Ortszentrum Weidling, Schredtgasse 1.

FREITAG, 12. MAI

Klosterneuburg: Im Happyland im Zelt am Eislaufplatz präsentieren ab 15 Uhr Schüler der Freiraumschule Kritzendorf gemeinsam mit Flüchtlingen „Zirkusakrobatik“.

Klosterneuburg: Gerald Fleischhacker präsentiert ab 20 Uhr sein Programm „Ich bin ja nicht deppert“ im Kellertheater Wilheringerhof. Karten gibt es im Kulturamt unter kulturamt@klosterneuburg.at.

SAMSTAG, 13. MAI

Klosterneuburg: Das Stift veranstaltet zum 300. Geburtstag von Maria Theresia von 10 bis 19 Uhr ein Familienfest. Zu erwarten ist ein buntes und spannendes Programm für Groß und Klein: Familienführungen durch das Stift Klosterneuburg, Basteln, Kinderschminken, Kulinarik und vieles mehr.

Klosterneuburg: Am Rathausplatz findet von 10 bis 19 Uhr der Internationale Kunsthandwerksmarkt statt.

Klosterneuburg: Von 14 bis 18 Uhr kann der Kinderflohmarkt im Aupark besucht werden. Anmeldungen für einen Standplatz sind nur online mit einem vorgegebenen Formular möglich. Informationen sind unter www.kinderflohmarkt-klosterneuburg.at zu finden.

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr kann nochmals das Kabarett „Ich bin ja nicht deppert“ von Gerald Fleischhacker im Kellertheater Wilheringerhof besucht werden. Karten: kulturamt@klosterneuburg.at.

Klosterneuburg: Im Augustinussaal des Stifts Klosterneuburg findet ab 20 Uhr ein Geburtstagskonzert mit Musik aus der Zeit Maria Theresias statt. Es spielen Solisten des Bach Consort Wien unter der Leitung von Rubén Dubrovsky. Karten gibt es an der Sala terrena-Tageskasse oder unter tours@stift-klosterneuburg.at und 02243/ 411212.

Kierling: Ab 11 Uhr wird zum „Frühlingsfest“ beim Lämmerhof recht herzlich eingeladen.

Tulln: Unter dem Motto „Kabarett & Schnitzel“ präsentiert ab 19 Uhr Manuel Dospel sein Programm „unjugendfrei“ auf der MS Stadt Wien. Info unter ms-stadt-wien@stift-mode.net.

Tulln: Im Atrium findet ab 19.30 Uhr das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Tulln statt.

Weidling: Der OG Klosterneuburg Naturschutzbund NÖ lädt zur Exkursion „Wiesenschätze in Weidling“ ein. Dauer: drei bis vier Stunden. Treffpunkt: 10 Uhr, Parkplatz beim Friedhof Weidling.

SONNTAG, 14. MAI

Klosterneuburg: Auch heute kann von 10 bis 19 Uhr das Familienfest des Stifts Klosterneuburg und der Internationale Kunsthandwerksmarkt am Rathausplatz besucht werden.

Klosterneuburg: Unter dem Motto „Get your Crown“ findet ab 10 Uhr im Strandbad ein Sprinttriathlon statt. Info unter www.klosterneuburg-triathlon.at.

Tulln: Von 9 bis 18 Uhr findet der „Muttertag auf der Garten Tulln“ statt. Während das Team Sieberer die Kinder mit dem Theaterstück „König NIG im Gartenreich“ unterhält, können sich Mama und Papa über die Wirkung von Heilpflanzen informieren oder beim Kurzvortrag „Gärtnern auf Balkon und Terrasse“ teilnehmen. Info unter www.diegartentulln.at.

MONTAG, 15. MAI

Klosterneuburg: Die Volkshochschule Urania lädt im Rahmen ihrer Vortragsreihe um 18.30 Uhr zur Beamerprojektion „Eintauchen in die Karibik – Schönheit der Natur und Menschen“ mit Brigitte und Carl-Heinz Langer in den Festsaal des Rathauses (2. Stock).

Klosterneuburg: Der Klosterneuburger Bridge Club lädt ab 19 Uhr zum „KBC Blumenturnier 2017“ in den KBC-Treff (Inkustraße 1 – 7, Haus 7). Anmeldung bis spätestens 18 Uhr bei Robert Mandl unter 0664/731 62818 oder Eva Meszarich unter 02243/22232.

St. Andrä-Wördern: In Kooperation mit EU XXL Die Reihe Wanderkino im 21. Jahrhundert wird im Kulturhaus - Mainstreetsaal ab 19.30 Uhr der Film „Philomenia“ gezeigt.

DIENSTAG, 16. MAI

Klosterneuburg: Unter dem Motto „Vom Biomüll zum Gratis-Kompost“ findet eine Exkursion zur Kompostieranlage der Stadtgemeinde Klosterneuburg am Haschhof statt. Treffpunkt: 18.30 Uhr, Pfarre St. Martin, Martin-straße 38, (Anreise zum Haschhof in Fahrgemeinschaften – es gibt einige Mitfahrgelegenheiten).

Kritzendorf: Von 19 bis 20.30 Uhr kann in der Pfarre St. Vitus an einer Zen-Meditation teilgenommen werden. Info bei Martini Rieser unter 0677/61951553.

MITTWOCH, 17. MAI

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, veranstaltet eine Fahrt zur Kartause Gaming. Info und Anmeldung bei Frau Fliedl unter 02243/30320.

Klosterneuburg: Von 9.30 bis 15.30 Uhr wird in der BH (Leopoldstraße 21) eine kostenlose Bildungsberatung für Erwachsene zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und berufliche Orientierung angeboten. Info und Anmeldung bei Christa Sieder unter 0699/16112624 oder c.sieder@bhw-n.eu.

Maria Gugging: Die galerie gugging lädt ab 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Curated by Johann Garber“ ein, die bis 20. September während der Öffnungszeiten zu besichtigen ist.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.