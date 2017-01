MITTWOCH, 11. JÄNNER

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Neujahrsempfang in die Babenbergerhalle ein.

Klosterneuburg: Die „Uni St. Martin“ lädt ab 19.30 Uhr zum Interview mit Reinhold Gabriel anlässlich seines 90. Geburtstages in den Albrechtsbergersaal.

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19.30 Uhr zum „Cafe Philosophicum“ in das Melarium in der Wasserzeile 13 ein. Gründerin und Leiterin der Villa Natura, Patricia Ricci, spricht über das vielseitige Programm der Villa Natura in Weidling. Info unter www.villanatura.at.

DONNERSTAG, 12. JÄNNER

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19.30 Uhr zum English Conversation Circle, moderiert von Marion und Andrew in die Castelnuovo ein.

FREITAG, 13. JÄNNER

Klosterneuburg: Ab 15.30 Uhr gibt es für Kinder das Puppentheater „Stoffel und die Eisprinzessin“ in der Guten Stube (Wagnergasse 14) zu sehen. Info: www.märchen-und-mehr.at.

Klosterneuburg: Gregor Seberg präsentiert ab 20 Uhr sein neues Programm „Honigdachs“ im Kellertheater Wilheringerhof. Karten: kulturamt@klosterneuburg.at.

Klosterneuburg: Die Volkstanzgruppe Klosterneuburg lädt ab 20.30 Uhr zum offenen Tanzabend in die Jahnhalle (Jahngasse 17) ein. Info: alfred.gieger@aon.at oder 0664/6121081.

Tulln: Die Bands der Musikschule Tulln präsentieren ab 19 Uhr in der Kunstwerkstatt „Girls & Boys“ - Eigenkomposition und Coverversionen. Info unter www.musikschule-tulln.at.

SAMSTAG, 14. JÄNNER

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr gibt es nochmals die Möglichkeit, das neue Programm „Honigdachs“ von Gregor Seberg im Kellertheater Wilheringerhof zu sehen. Karten sind unter kulturamt@klosterneuburg.at erhältlich.

St. Andrä-Wördern: Ab 20 Uhr findet im Musikschulsaal St. Andrä der SPÖ-Ball statt.

Tulln: Ab 19.30 Uhr findet der Studentenball im Atrium/Minoritenkloster statt. Abendkleidung erwünscht. Platzreservierung unter 02272/66227 oder bg.tulln@noeschule.at.

SONNTAG, 15. JÄNNER

Klosterneuburg: Ab 17 Uhr spielen die BK Klosterneuburg Dukes im Happyland gegen die Raiffeisen Fürstenfeld Panthers.

MONTAG, 16. JÄNNER

Klosterneuburg: Im Rahmen des „Club 57“ der Pfarre St. Martin findet ab 15 Uhr der Vortrag „Die Lausitz“ von und mit Familie Liegl im Klublokal (Martinstraße 57) statt.

Klosterneuburg: Die Volkshochschule Urania lädt ab 18.30 Uhr zum Vortrag „Ein virtueller Spaziergang in Klosterneuburgs ältestem Siedlungsgebiet“ mit Reinhold Gabriel in den Festsaal des Rathauses (2. Stock).

Klosterneuburg: Im Klosterneuburger Bridge Club findet ab 19 Uhr die „KBC-Paarmeisterschaft“ im KBC-Treff (Inkustraße 1 – 7, Haus 7) statt. Anmeldung bis 18 Uhr bei Robert Mandl unter 0664/73162818.

MITTWOCH, 18. JÄNNER

Klosterneuburg: Von 9.30 bis 15.30 Uhr wird in der Leopoldstraße 21 eine kostenlose Bildungsberatung für Erwachsene zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und berufliche Orientierung angeboten. Anmeldung: 0699/16112624.

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt im Rahmen seiner wöchentlichen Treffen ab 15.30 Uhr zur gemeinsamen Besichtigung der Ausstellung „Klosterneuburg 1890 bis 1930 und Aktuelles“ von

Lydia Leydolf in das Stadtmuseum ein.

Klosterneuburg: Maria Bill präsentiert ab 20 Uhr „Piaf & Brel“ in der Babenbergerhalle. Info und Karten: kulturamt@klosterneuburg. at oder 02243/444351.