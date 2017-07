Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 12. JULI

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, veranstaltet eine Fahrt zur Hohen Wand. Info und Anmeldung bei Frau Fliedl unter 02243/30320.

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19.30 Uhr zum „Cafe Philosophicum“ in das Melarium in der Wasserzeile 13 ein. Unter dem Motto „Das Sommerbuch – Was lesen Sie im Sommer?“ wird in Zusammenarbeit mit John’s Bookshop in Neuerscheinungen, Garten- und Bienenbüchern und vielem mehr geschmökert. Wie immer werden auch Snacks aus der Epicur-Küche geboten.

Klosterneuburg: Ein Festkonzert mit geistlichen Werken und weniger bekannten Instrumentalwerken von Rossini und Freunden des Komponisten gibt es ab 20 Uhr im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg zu hören. Karten unter kulturamt@ klosterneuburg.at oder 02243/444351.

Maria Gugging: Das museum gugging lädt im Rahmen der Sommerferienspiele von 14 bis 16 Uhr zum „Sommer im museum gugging“ ein. Sich von der Umgebung inspirieren lassen und bei verschiedenen Stationen die Kreativität ausleben können. Anmeldung erforderlich unter jugendreferat@klosterneuburg.at oder 02243/444 222.

Tulln: In der Hasenstraße 16 wird ab 19 Uhr Sommeryoga im Garten angeboten. Info unter info@anandayoga.at.

DONNERSTAG, 13. JULI

Klosterneuburg: Im Rahmen der Sommerferienspiele kann bei den Champion Feriencamps im Klosterneuburger Happyland Fußball- und Tennisluft geschnuppert werden. Tennis: Kinder 11 bis 15 Jahre - 13 bis 14.30 Uhr und Kinder 6 bis 10 Jahre - 14.30 bis 16 Uhr. Fußball: Kinder 6 bis 10 Jahre - 9 bis 10.30 Uhr und Kinder 11 bis 15 Jahre – 10.30 bis 12 Uhr. Treffpunkt: Happyland - Eislaufplatz, Champion Zelt. Anmeldung erforderlich unter jugendreferat@ klosterneuburg.at oder 02243/444222.

Klosterneuburg: Im Rahmen der Seniorentreffen „Club 57“ findet am Pfarrgelände der Pfarre St. Martin ab 13 Uhr ein Grillfest statt.

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19.30 Uhr zum English Conversation Circle, moderiert von Marion und Andrew, in die Trattoria Castelnuovo ein.

Klosterneuburg: Ab 20.30 Uhr kann die Oper Klosterneuburg 2017 im Kaiserhof des Stifts (bei Schlechtwetter in der Babenbergerhalle) besucht werden. In diesem Jahr können sich Opernfans über Rossinis Meisterwerk „Le Comte Ory“ freuen. Informationen sind unter www.operklosterneuburg.at zu finden.

Tulln: In der BH-Tulln wird von 14.30 bis 19 Uhr eine kostenlose Bildungs- und Berufsberatung angeboten. Info und erforderliche Anmeldung: Edith Gruber, 0699/11057502.

Tulln: Gesundes Tulln bietet ab 19.15 Uhr ein „Slingtraining“ an. Genauere Info unter gabi@lauffrau.at.

FREITAG, 14. JULI

St. Andrä-Wördern: Auftakt zum dreitägigen Zeltfest beim Feuerwehrhaus der FF-St. Andrä-Wördern. Beginn: 15 Uhr.

Tulln: Ab 11 Uhr findet das „Rotkreuz-Fest“ beim Roten Kreuz (Dr. Karl-Landsteiner-Straße 1) statt.

SAMSTAG, 15. JULI

Klosterneuburg: Ab 13 Uhr lädt das Rote Kreuz zum

Seniorennachmittag ein. All jene, die nicht zu Fuß kommen können, werden gerne vom Roten Kreuz von zu Hause abgeholt. Info/Anmeldung: 059/14456045.

Klosterneuburg: Die Oper Klosterneuburg im Kaiserhof des Stifts mit „Le Comte Ory“ beginnt um 20.30 Uhr (bei Schlechtwetter in der Babenbergerhalle). Info: www.operklosterneuburg.at.

Maria Gugging: Ab 15 Uhr findet im Volksheim ein Vortrag über die „Honigbiene“ mit Hans Matzinger statt.

St. Andrä-Wördern: Beim Zeltfest der FF St. Andrä-Wördern findet um 9 Uhr

eine Feuerlöscherüberprüfung statt, und ab 10 Uhr kann gefeiert werden.

Tulln: Gesundes Tulln bietet ab 8.15 Uhr ein „Slingtraining“ an. Genauere Info

unter gabi@lauffrau.at.

Tulln: Auf der Donaubühne präsentieren LaBrassBanda „10 Jahre LaBrassBanda“ ab 20 Uhr.

SONNTAG, 16. JULI

St. Andrä-Wördern: Um 9 Uhr beginnt das Zeltfest der FF-St. Andrä-Wördern mit

einem Frühschoppen mit der Blasmusik St. Andrä-Wördern. Festbetrieb ist bis 15 Uhr.

SONNTAG, 16. JULI

Tulln: Von 9 bis 16 Uhr findet eine geführte Kanutour statt. Treffpunkt: Campingplatz Tulln (Rezeption), Anmeldung erforderlich unter info@kanu-touren.at oder ( 0664/2541701.

Tulln: Schifffahrt nach Dürnstein - MS Stadt Wien, Abfahrt Tulln: 9.30 Uhr, Abfahrt Dürnstein: 15.30 Uhr. Info unter www. schiff-tulln.at.

DIENSTAG, 18. JULI

Klosterneuburg: Sommerferienspiel – Oper Klosterneuburg 4 Kids - Blick hinter die Kulissen: Stars und Produktionsteam zeigen Bühne, Kostüme und gewähren

einen Einblick ins Theaterleben. Treffpunkt 14 Uhr, Eingang Kaiserhof. Anmeldung erforderlich unter jugendreferat@klosterneuburg.at oder ( 02243/444222.

Klosterneuburg: Jeweils am Dienstag von 15.30 bis 18 Uhr bietet Rechtsanwältin Birgit Harold im Rathaus

(1. Stock, Zimmer 100A)

eine kostenlose Rechtsauskunft für Bürger der Stadtgemeinde Klosterneuburg an. Ausgenommen von der Beratung sind Rechtsauskünfte hinsichtlich Rechtssachen öffentlich-rechtlicher oder zivilrechtlicher Natur im Zusammenhang mit Belangen der Stadtgemeinde Klosterneuburg.

MITTWOCH, 19. JULI

Klosterneuburg: Von 9.30 bis 15.30 Uhr wird in der BH (Leopoldstraße 21) eine kostenlose Bildungsberatung für Erwachsene zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und berufliche Orientierung angeboten. Info und Anmeldung bei Edith Gruber unter ( 0699/16112604 oder e.gruber@bhw-n.eu.

Klosterneuburg: Sommerferienspiele – „Klettern bei den Champion Feriencamps“ im Happyland. Für Kinder ab acht Jahren. Treffpunkt: Happyland Eislaufplatz, Champion Zelt. Anmeldung erforderlich unter jugendreferat@ klosterneuburg.at oder ( 02243/444222.

Klosterneuburg: Im Rahmen der Sommerferienspiele gibt es die Möglichkeit für Kinder ab 10 Jahren, das Ballspiel „Cachibol“ kennenzulernen. Treffpunkt: 18.30 Uhr, Volleyballplatz Strandbad. Informationen und Anmeldungen (erwünscht) unter jugendreferat@klosterneuburg.at oder ( 02243/444 222.

Klosterneuburg: Die Oper Klosterneuburg lockt 2017 mit Rossinis „Le Comte Ory“ in den Kaiserhof des Stifts (bei Schlechtwetter in der Babenbergerhalle). Beginn: 20.30 Uhr. Informationen unter www.operklosterneuburg.at.

Maria Gugging: „Werkstatteröffnung Johann Garber und Karl Vondal“ - Premiere im museum gugging: Das Museum wird zur Werkstatt zweier außergewöhnlicher Gugginger Künstler. Johann Garber und Karl Vondal beziehen zwei Räume des museum gugging und funktionieren diese zu ihrer öffentlich zugänglichen Werkstatt um. Bis zur offiziellen Ausstellungseröffnung am 6. September 2017 und darüber hinaus haben Museumsbesucher die Gelegenheit, den beiden Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Beginn: 18.30 Uhr.