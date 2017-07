Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 19. JULI

Klosterneuburg: Von 9.30 bis 15.30 Uhr wird in der BH (Leopoldstraße 21) eine kostenlose Bildungsberatung für Erwachsene zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und berufliche Orientierung angeboten. Info und Anmeldung bei Edith Gruber unter 0699/16112604 oder e.gruber@bhw-n.eu.

Klosterneuburg: Sommerferienspiele – „Klettern bei den Champion Feriencamps“ im Happyland. Für Kinder ab acht Jahren. Treffpunkt: Happyland Eislaufplatz, Champion Zelt. Anmeldung erforderlich unter jugendreferat@klosterneuburg.at oder 02243/444222.

Klosterneuburg: Der ULC Klosterneuburg Road Runners lädt ab 18 Uhr zum

19. Sommermeeting auf die Tartanbahn im Happyland. Nennungen und Auskunft unter johannes.lagler@ gmx.at oder 0664/623 7553. Weitere Infos: www.ulc-klosterneuburg.at.

Klosterneuburg: Im Rahmen der Sommerferienspiele gibt es die Möglichkeit für Kinder ab 10 Jahren, das Ballspiel „Cachibol“ kennenzulernen. Treffpunkt: 18.30 Uhr, Volleyballplatz Strandbad. Anmeldung erwünscht unter

jugendreferat@klosterneuburg.at oder 02243/444 222.

Klosterneuburg: Die Oper Klosterneuburg lockt 2017 mit Rossinis „Le Comte Ory“ in den Kaiserhof des Stifts (bei Schlechtwetter in der Babenbergerhalle). Beginn: 20.30 Uhr. Info unter www.operklosterneuburg.at.

Maria Gugging: „Werkstatteröffnung Johann Garber und Karl Vondal“ - Premiere im museum gugging: Das Museum wird zur Werkstatt zweier außergewöhnlicher Gugginger Künstler. Johann Garber und Karl Vondal beziehen zwei Räume des museum gugging und funktionieren diese zu ihrer öffentlich zugänglichen Werkstatt um. Bis zur offiziellen Ausstellungseröffnung am 6. September und darüber hinaus haben Museumsbesucher die Gelegenheit, den beiden Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Beginn: 18.30 Uhr.

DONNERSTAG, 20. JULI

Klosterneuburg: Von 14 bis 16 Uhr können Kinder (8 bis 15 Jahre) im Rahmen der Sommerferienspiele am Schnuppertauchen im Happyland teilnehmen. Achtung: Das Ausfüllen der Anmeldung durch die/den Erziehungsberechtigte/n ist obligatorisch! Treffpunkt: Happyland - Eislaufplatz, Champion Zelt. Informationen und erforderliche Anmeldung unter jugendreferat@klosterneuburg.at oder 02243/ 444222.

Klosterneuburg: Sommerferienspiele – Fußball Sommer Special - von 16 bis 18 Uhr gibt es im Happyland am Happy Calcio Platz ein Fußballtraining mit den Profis vom FC-Klosterneuburg. Professionelles und trotzdem spielerisches Training in zwei Gruppen (5 bis 9 Jahre und 10 bis 15 Jahre). Informationen und erforderliche Anmeldung unter jugendreferat@klosterneuburg.at oder 02243/444222.

Tulln: Schifffahrt zum Marillenkirtag nach Spitz – MS Stadt Wien, Abfahrt Tulln: 9.30 Uhr. Info unter www.Schiff-tulln.at.

FREITAG, 21. JULI

Klosterneuburg: Heute gibt es nochmals die Möglichkeit, von 16 bis 18 Uhr am Fußball Sommer Special im Happyland am Happy Calcio Platz teilzunehmen. Fußballtraining „wie die Großen“ mit den Profis vom FC-Klosterneuburg. Training in zwei Gruppen (5 bis 9 Jahre und 10 bis 15 Jahre). Anmeldung erforderlich unter jugendreferat@klosterneuburg.at oder 02243/444222.

Klosterneuburg: Auch heute findet wieder ab 20.30 Uhr die Oper Klosterneuburg 2017 mit „Le Comte Ory“ im Kaiserhof des Stifts (bei Schlechtwetter in der Babenbergerhalle) statt. Info unter www.operklosterneuburg.at.

Kritzendorf: Ab 17 Uhr gibt es in der Gastwirtschaft „Zum Ockermüller“ Evergreens aus den 50er bis

70er Jahren mit den Red Diamonds. Platzreservierung unter gasthaus@ocki.at oder 02243/25120.

SAMSTAG, 22. JULI

Klosterneuburg: Nostalgiezugfahrt mit dem Blauen Blitz zum Marillenkirtag nach Spitz an der Donau. Abfahrt: Bahnhof Klosterneuburg-Kierling, 10.10 Uhr, Rückkunft: 19.39 Uhr

Info und Fahrkarten: 02287/3027-12 (Mo bis Fr von 10 bis 13 Uhr).

Klosterneuburg: Der Klosterneuburger Bridge Club lädt ab 16 Uhr zum „KBC Sommerfest 2017“ in den KBC-Treff (Inkustraße 1 – 7, Haus 7). Info und Anmeldung bis spätestens 15 Uhr unter 0664/731 62818 oder 02243/22232.

Klosterneuburg: Der Grazer Sänger und Gitarrist Christian Masser präsentiert ab 19.30 Uhr im Restaurant Stadtbeisl ausgesuchte Country-Songs, viele davon aus dem Repertoire des legendären Johnny Cash, und feinen Mississippi-Blues.

Tulln: Gesundes Tulln bietet ab 8.15 Uhr ein „Slingtraining“ an. Genauere Info unter gabi@lauffrau.at.

Tulln: Ab 20 Uhr „Live in Concert“ mit Gregory Porter auf der Donaubühne.

SONNTAG, 23. JULI

Klosterneuburg: Ab 18 Uhr findet die Oper Klosterneuburg für Kinder im Kaiserhof des Stifts (bei Schlechtwetter in der Babenbergerhalle) statt. Gezeigt wird eine gekürzte Version der Oper „Le Comte Ory“. Info unter www.operklosterneuburg.at.

Höflein: Ab 11 Uhr lädt die Pfarre St. Margareta zum Kirtag in den Pfarrhof ein.

Tulln: Schifffahrt nach Dürnstein - MS Stadt Wien, Abfahrt Tulln: 9.30 Uhr, Abfahrt Dürnstein: 15.30 Uhr. Info unter www. schiff-tulln.at.

Tulln: Das Team Sieberer zeigt ab 14 Uhr „König Nig im Gartenreich“ in der Garten Tulln. Info unter www.diegartentulln.at.

Tulln: Im Rahmen des Seminars „JazzTulln2017“ wird ab 20.30 Uhr zur „Jamsession“ in die Cocktail und Shisha Lounge VIP (Hauptplatz 2, City Passage) eingeladen.

SONNTAG, 24. JULI

DIENSTAG, 25. JULI

Klosterneuburg: Jeweils am Dienstag von 15.30 bis 18 Uhr bietet Rechtsanwältin Birgit Harold im Rathaus

(1. Stock, Zimmer 100A)

eine kostenlose Rechtsauskunft für Bürger der Stadtgemeinde Klosterneuburg an. Ausgenommen von der Beratung sind Rechtsauskünfte hinsichtlich Rechtssachen öffentlich-rechtlicher oder zivilrechtlicher Natur im Zusammenhang mit Belangen der Stadtgemeinde Klosterneuburg.

Klosterneuburg: Die Oper Klosterneuburg lockt 2017 mit „Le Comte Ory“ in den Kaiserhof des Stifts (bei Schlechtwetter in der Babenbergerhalle). Beginn: 20.30 Uhr. Info unter www.operklosterneuburg.at.

Kierling: Ab 14 Uhr findet bei Schönwetter das große Spielefest der Kinderfreunde auf dem Spielplatz Stegleitenwiese statt. Spiel und Spaß mit Kreativspielen und Sportunterhaltung.

Tulln: Im Rahmen des Seminars „JazzTulln2017“ wird ab 20.30 Uhr zur „Jamsession“ in die Cocktail und Shisha Lounge VIP (Hauptplatz 2, City Passage) eingeladen.

MITTWOCH, 26. JULI

Klosterneuburg: Im Rahmen der Sommerferienspiele gibt es die Möglichkeit für Kinder ab 10 Jahren, das Ballspiel „Cachibol“ kennenzulernen. Treffpunkt: 18.30 Uhr, Volleyballplatz Strandbad. Anmeldung erwünscht unter jugendreferat@klosterneuburg.at oder 02243/444222.

Klosterneuburg: Eröffnung des Open Air Mythos Film Festivals. Bis 3. September werden täglich (nur bei Schönwetter) ab 21 Uhr ausgewählte Filme am Rathausplatz gezeigt. Den Anfang macht der Streifen „Wilde Maus“. Auch die Gourmetmeile mit vielen internationalen Gerichten fehlt dieses Jahr nicht und ist täglich ab 17 Uhr geöffnet.

Tulln: In der Stadtbücherei Tulln (Wiener Straße 28) findet ab 16 Uhr der Leserattenclub „Pippi in der Suppenschüssel“ statt. Informationen sind online unter www.tulln.bvoe.at zu finden.

Tulln: Im Rahmen des Seminars „JazzTulln2017“ wird ab 20 Uhr zum „Bunten Abend“ in die Kunstwerkstatt Tulln eingeladen.