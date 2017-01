KLOSTERNEUBURG: Letztes Jahr wurden die Gäste des Gimpelfestes unter dem Motto „Ready for Take-off?!“ in fremde Welten entführt. Dieses Jahr heißt es am Samstag, den 21. Jänner ab 20.30 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) in der Babenbergerhalle „How I met my Matura“.

| NOEN, Wagner