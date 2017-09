Alle Veranstaltungen in der Region Klosterneuburg.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 20. SEPT.

Klosterneuburg: Von 9.30 bis 15.30 Uhr wird in der BH (Leopoldstraße 21) eine kostenlose Bildungsberatung für Erwachsene zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und berufliche Orientierung angeboten. Info und Anmeldung bei Edith Gruber unter 0699/16112604 oder e.gruber@bhw-n.eu.

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Vortrag „Der Maria-Theresien-Taler“ mit Edith Specht in die Babenbergerhalle ein.

Tulln: Ab 18.30 Uhr wird zu „Tanz mit! Tanzen ab der Lebensmitte“ in die Pfarre St. Stephan eingeladen. Anmeldung bei Christa Frasl unter 0676/57354359.

Tulln: Die Stadtgemeinde Tulln lädt ab 19.30 Uhr in den Minoritensaal zu einer Lebensliederreise zweier Liebender ein. Präsentiert wird ein Liederzyklus rund um die Liebe. Begleitet von Musik von Haydn, Mahler, Schubert, Schumann, Strauss, Brahms, Beethoven, u.a. werden die Besucher in die Welt der Liebe entführt. Info unter andreas.pimperl@tulln.gv.at.

DONNERSTAG, 21. SEPT.

Tulln: Gesundes Tulln bietet ab 19.15 Uhr ein „Slingtraining“ an. Genauere Info unter gabi@lauffrau.at.

FREITAG, 22. SEPTEMBER

Tulln: Lukas Resetarits

präsentiert ab 19.30 Uhr „70ER - LEBEN LASSEN“ im Danubium.

SAMSTAG, 23. SEPTEMBER

Klosterneuburg: Von 9 bis 18 Uhr findet beim Kollersteig 4 (neben dem Hotel Höhenstrasse) ein Flohmarkt statt.

Klosterneuburg: Aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums der Stadtkapelle Klosterneuburg wird ab 12 Uhr in Kooperation mit dem Weinbauverein das Fest „Sturm und Klang“ am Rathausplatz gefeiert. Neben der Stadtkapelle Klosterneuburg werden zahlreiche Gastkapellen aus dem In- und Ausland dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Abends gibt es in der Babenbergerhalle ein Konzert mit den „Stallberg-Musikanten“ und der „Blaskapelle Tidirium“.

Klosterneuburg: Im Rahmen des „Welttags der Bühnenwirtshäuser NÖ“ lädt die Epicur Bigband ab 19.30 Uhr zum Konzert in das Kellertheater Wilheringerhof ein. Tickets unter 0664/782 3252.

Höflein: Bei der FF Höflein kann man Feuerlöscher von 9 bis 12 Uhr überprüfen lassen.

Kritzendorf: „Single Wandern – Obelisk und Tempelbergwarte“, Dauer circa vier Stunden, Treffpunkt: 10 Uhr, Bahnhof Kritzendorf. Info und unter www.singlewandern.at.

St. Andrä-Wördern: Im Musikschul-Saal (Greifensteinerstraße 23) findet von 8 bis 15 Uhr ein Flohmarkt statt.

St. Andrä-Wördern: Fredi Jirkal präsentiert ab 20 Uhr sein Kabarett „Der Heimwerkerprofi“ im Kulturhaus. Karten sind über Ö-Ticket erhältlich.

Tulln: Gesundes Tulln bietet ab 8.15 Uhr ein „Slingtraining“ an. Genauere Info unter gabi@lauffrau.at.

Tulln: Heilbutt &Rosen präsentiert ab 19.30 Uhr „Che Guevara der Rebell ist in dir“ im Danubium.

SONNTAG, 24. SEPTEMBER

Klosterneuburg: Im Rahmen des „Tag des Denkmals“ bietet das Stift Kuratorenführungen zur Ausstellung „Kirche – Kloster – Kaiserin. Maria Theresia und das sakrale Österreich“ an. Führungen: 11, 14 und 15 Uhr, Treffpunkt: Besucherempfang, Sala Terrena.

St. Andrä-Wördern/Klosterneuburg: Die Dorferneuerung Hadersfeld veranstaltet zum 5. Mal eine Sternwanderung mit anschließendem Fest beim Obelisk in Hadersfeld. Von verschiedenen Ausgangspunkten wird jeweils ab 10 Uhr unter ortskundiger Begleitung auf netten Wegen und Steigen nach oder durch Hadersfeld gewandert. Startpunkte: Hadersfeld Glockenturm, Brauhaus - St. Andrä-Wördern, Bahnhof Höflein, Kritzendorf und Klosterneuburg-Kierling sowie vor dem Hauptgebäude der IST Austria und Parkplatz Lourdes Grotte.

Tulln: Ab 9 Uhr findet die 30. Modellbahnbörse - Flohmarkt für Modelleisenbahnen und Spielzeug im Minoritenkloster/Atrium statt.

Tulln: Unter dem Motto „Wandern mit anderen - tut gut!“ findet ab 16 Uhr eine Wanderung statt. Treffpunkt: Eingang zur Garten Tulln.

MONTAG, 25. SEPTEMBER

Klosterneuburg: Die Volkshochschule Urania lädt um 18.30 Uhr zur Beamer-Projektion „Die Toskana bietet mehr als…!“ mit Erich Schmid in den Festsaal des Rathauses (2. Stock).

Tulln: Ab 17 Uhr findet in der Praxisgemeinschaft Rehamotion (Donaugasse 2/2) ein Informationsabend zum Osteoporoseturnen statt.

DIENSTAG, 26. SEPTEMBER

Klosterneuburg: Von 15.30 bis 18 Uhr bietet Rechtsanwältin Birgit Harold im Rathaus (Zimmer 100A) eine kostenlose Rechtsauskunft für Bürger der Stadtgemeinde Klosterneuburg an. Ausgenommen von der Beratung sind Rechtsauskünfte hinsichtlich Rechtssachen öffentlich-rechtlicher oder zivilrechtlicher Natur im Zusammenhang mit Belangen der Stadtgemeinde Klosterneuburg.

Kritzendorf: Ab 17 Uhr findet im Vitussaal der Vortrag „Mein Weg, mein Wunsch, mein Wille – Wissenswertes zur Patientenverfügung und Testament“ statt. Anmeldung unter meinwille@caritas-wien.at oder 01/878 12132.

MITTWOCH, 27. SEPTEMBER

Klosterneuburg: Das Finanzamt bietet an mehreren Tagen im Jahr Unterstützung beziehungsweise Beratung bei Arbeitnehmerveranlagungen und Familienbeihilfeanträgen an. Heute kann der Dienst von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Rathaus, Kleiner Sitzungssaal (2. Stock), in Anspruch genommen werden.

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Oktoberfest in die Babenbergerhalle ein.

Maria Gugging: Die galerie gugging lädt ab 19 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „mehr als einen vogel - 25 jahre künstlerfreundschaft birdman und jens mohr“, die bis 15. November 2017 während der Öffnungszeiten der galerie gugging zu besichtigen ist.

St. Andrä-Wördern: Im Nest am Dorfplatz (Josef-Karner-Platz 1) findet von 19 bis 21 Uhr ein Tauschkreistreffen mit dem Motto „Herausgeputztes und Eingemachtes“ statt. Informationen sind unter www.staw.at zu finden.

Tulln: In der Stadtbücherei Tulln findet ab 16 Uhr der Leserattenclub „Der verliebte Koch“ statt.

Tulln: Ab 18.30 Uhr wird zu „Tanz mit! Tanzen ab der Lebensmitte“ in die Pfarre St. Stephan eingeladen. Anmeldung: 0676/57354359.

Weidling: Das Laientheater Weidling lädt ab 20 Uhr zu „Bonjour oder Könnten wir bitte beim Text bleiben“ in das Ortszentrum ein. Platzreservierung unter theater.weidling@gmx.at oder 0676/3665199.