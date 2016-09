MITTWOCH, 28. SEPTEMBER

Klosterneuburg: Das Finanzamt bietet an mehreren Tagen im Jahr Unterstützung beziehungsweise Beratung bei Arbeitnehmerveranlagungen und Familienbeihilfeanträgen an. Heute kann der Dienst von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Rathaus, Kleiner Sitzungssaal (2. Stock), in Anspruch genommen werden.

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Oktoberfest in die Babenbergerhalle ein.

Klosterneuburg: Wolfgang Löser – Der Energierebell hält im Albrechtsbergersaal der Pfarre St. Martin ab

19 Uhr den Vortrag „Besser Photovoltaik am Dach als Aktien im Keller“.

Maria Gugging: Die galerie gugging lädt ab 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Fotografie – Lejo und August Walla“. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten bis 23. November 2016 zu besichtigen.

Tulln: Tullner Leserattenclub – Tullner Aktivsommer – Geschichtenspaß in der Stadtbücherei. Ab 16 Uhr einfach vorbeikommen und beim Lesen, Basteln und Spielen mitmachen.

Tulln: Die NÖ Gebietskrankenkasse bietet den Schnupperkurs „Mit Krafttraining die Gesundheit stärken“ in ihrem Service Center ab 18.30 Uhr an. Info und erforderliche Anmeldung unter tulln@noegkk.at oder 050/8992054.

Tulln: Kabarettist Markus Hirtler präsentiert im Danubium ab 19.30 Uhr sein Programm „Ermi Oma – Mein Testament“.

DONNERSTAG, 29. SEPT.

Klosterneuburg: Um 15 und um 16.30 Uhr präsentieren Marko Simsa und Peter Rosmanith das Kindertheaterstück „Der kleine Bär und das Zirkusfest“ (ab drei Jahren) im Kellertheater Wilheringerhof. Info und Einzelkarten (falls verfügbar) unter kulturamt@klosterneuburg.at.

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr präsentieren Steinböck & Rudle „Kipferl forever – Das Beste aus 25 Jahren“ in der Babenbergerhalle.

St. Andrä-Wördern: Ab 19 Uhr finden im Kulturhaus im Mainstreet-Saal „Integrationsgespräche 2016 – Bildung, Jugend, Integration – Potenz,iale und Herausforderungen“ statt.

Tulln: Ab 18 Uhr findet im Minoritensaal im Rathaus ein Vortrag mit dem Thema „Gesunde Ernährung im Schul- und Berufsalltag“ statt.

Tulln: In der „Garten Tulln“ präsentiert die Band „Schmidhammer“ ab 19 Uhr ihr neues Album.

Weidling: Die Volkshochschule Urania lädt im Rahmen ihrer Vortragsreihe um 18.30 Uhr zur Beamer-Projektion „Israel – das gelobte Land der Gegensätze“ mit Christian Dotti Langer in das Ortszentrum Weidling, Schredtgasse 1. Der Vortrag kostet fünf Euro, Schüler und Studenten zahlen 3,50 Euro.

FREITAG, 30. SEPTEMBER

Klosterneuburg: Auch heute spielen um 15 und um 16.30 Uhr Marko Simsa und Peter Rosmanith das Kindertheaterstück „Der kleine Bär und das Zirkusfest“ (ab drei Jahren) im Kellertheater Wilheringerhof. Informationen und Einzelkarten (falls verfügbar) sind unter kulturamt@klosterneuburg.at erhältlich.

Königstetten: Ab 15 Uhr findet das Spielefest der Kinderfreunde am Spielplatz (Göttweiger Gasse) statt.

Tulln: Das „Grätzlfest am

Minoritenplatz“ findet von 12 bis 18 Uhr statt. Bei Schlechtwetter wird das Fest auf 7. Oktober verschoben.

Tulln: Thomas Maurer präsentiert sein Programm „Der Tolerator“ ab 19.30 Uhr im Danubium.

Weidling: Der Theaterverein Weidling lädt von 19 bis 23 Uhr zum „Liederabend mit R. Svoboda“ in das Ortszentrum (Schredtgasse) recht herzlich ein.

SAMSTAG, 1. OKTOBER

Klosterneuburg: In der Babenbergerhalle findet von 10 bis 17 Uhr die Klosterneuburger Sammlerbörse statt.

Klosterneuburg: Die Pfarre St. Leopold lädt von 9 bis 17 Uhr zum Pfarrflohmarkt ein.

Klosterneuburg: Am Tag des Kaffees gibt es ab 11 Uhr „Coffee & Jazz“ mit dem Club Epicur im Pacado (Stadtplatz 19).

Klosterneuburg: Ab 19.30 Uhr findet in der Sebastianikapelle des Stifts unter dem Motto „Abendmusik vor dem Albrechtsaltar“ ein Benefizkonzert mit Musikern der

J. G. Albrechtsberger Musikschule statt. Spenden erbeten.

Klosterneuburg: Joesi Prokopetz präsentiert ab 20 Uhr sein Programm „Giraffen können nicht husten – eine kabarettistische Lösung“ im Kellertheater Wilheringer-hof. Karten: kulturamt@ klosterneuburg.at.

Königstetten: 11. Herbstlauf des Alpenvereins am Hauptplatz. Organisationsinfo: Rainhart Koranda unter 0664/88550661.

Tulln: Von 9 bis 18 Uhr findet die internationale Bundessiegerausstellung Tulln „Du und das Tier 2016“ mit der größten Kleintierschau Österreichs am Messegelände Tulln statt.