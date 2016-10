MITTWOCH, 5. OKTOBER

Klosterneuburg: Mutter-Eltern-Beratung ab 11 Uhr bei der NÖ Gebietskrankenkasse (Kontrollarztzimmer), Hermannstraße 6.

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, veranstaltet eine Fahrt zum Marchfeldschloss Niederweiden. Info und Anmeldung bei Frau Fliedl unter 02243/30320.

Klosterneuburg: Alle Klosterneuburger Volksschüler sind ab 16 Uhr ins Atelier des Stiftes (Stiftsplatz 1) zur Buchpräsentation „Beim Kopf des weissen Huhns“ von Rachel van Kooij eingeladen.

Kierling: Mutter-Eltern-Beratung ab 8.30 Uhr im Pfarrhof Kierling.

Weidling: Mutter-Eltern-Beratung ab 13 Uhr im Ortszentrum (1. Stock), Schredtgasse 1.

Weidling: Ab 20 Uhr ist das Stück „Biedermann und Brillanten“ im Ortszentrum zu sehen. Platzreservierungen unter 0676/3665199 oder theater.weidling@ gmx.at.

St. Andrä-Wördern: Die Studentenverbindung Markomannia lädt ab 19.45 Uhr zum Schützenfest ein. Info unter x@markomannia.at.

DONNERSTAG, 6. OKTOBER

Klosterneuburg: Ab 19 Uhr lädt das Stift zum „Bücherabend: „Geld regiert die Welt – gestern, heute, morgen“ in die Stiftsbibliothek (Treffpunkt: Portier) ein. Farbenreiche Handschriften, Erstausgaben oder Kuriositäten werden aus den Kästen geholt und die Geschichten, die sie verbinden, in lockerer, unkonventioneller Weise erzählt. Anmeldung erforderlich unter tours@stiftklosterneuburg.at oder 02243/411 212.

St. Andrä-Wördern: Die Bücherei Eulennest lädt ab 19 Uhr zur „IMPRO-Show mit der 1st Lower Austria Impro Combo“ ein. Freie Spende.

Weidling: Ab 20 Uhr präsentiert das Laientheater Weidling das Stück „Biedermann und Brillanten“ im Ortszentrum. Platzreservierungen unter 0676/3665199 oder theater.weidling@ gmx.at.

FREITAG, 7. OKTOBER

Klosterneuburg: Das Caritas Haus St. Leopold (Brandmayerstraße 50) lädt von 10 bis 19 Uhr zum „Langen Tag der Pflege“ ein.

Klosterneuburg: Der Lions Club Klosterneuburg-Babenberg veranstaltet seinen 40. Flohmarkt in der Babenbergerhalle. Heute kann von 14 bis 18 Uhr gestöbert und gekauft werden.

Klosterneuburg: Die Bibliothek St. Martin lädt ab 19 Uhr zum „4. Krimiabend“ in den Albrechtsbergersaal ein. Magdalena Parys wird aus ihrem Romandebüt „Tunnel“ lesen, danach wird zu einem Buffet geladen.

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr wird im Kellertheater Wilheringerhof das Theaterstück „Die Zofen“ von Jean Genet aufgeführt. Karten: www.facebook.com/diezofen2016 oder https://eventjet.at/ticketjet/event/6213 erhältlich.

Kierling: Der beliebte Kindersachen-Flohmarkt der Pfarre Kierling findet von 15 bis 19 Uhr statt.

Tulln: „Die Garten Tulln“ bietet von 12.30 bis 17.45 Uhr das Seminar „Einstieg ins Garteln“ an. Informationen und Anmeldung unter gartentelefon@naturimgarten.at oder 02742/ 74333.

Tulln: Ab 19.30 Uhr präsentieren Heilbutt & Rosen im Danubium ihr Programm „Schwarzgeldklinik“.

SAMSTAG, 8. OKTOBER

Klosterneuburg: Die Stiftspfarre lädt von 9 bis 18 Uhr zum „Second Hand Markt“ im Pfarrheim (Schiefergarten 1) ein.

Klosterneuburg: Von 13 bis 17 Uhr gibt es die Möglichkeit, den Lions-Flohmarkt in der Babenbergerhalle zu besuchen.

Klosterneuburg: Von 14 bis 18 Uhr Kinderflohmarkt im Aupark. Nach Herzenslust stöbern oder selbst verkaufen, alles ist möglich. Anmeldungen für einen Standplatz sind nur online mit vorgegebenem Formular möglich. Informationen unter www.kinderflohmarkt-klosterneuburg.at.

Klosterneuburg: Der Klosterneuburger Schützenverein 1288 lädt ab 15 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ und zur Vernissage der Ausstellung „Kunst im Schützenhaus“ recht herzlich ein.

Klosterneuburg: Ab 18 Uhr kickt die SG Klosterneuburg im Happyland gegen Hohenau.

Klosterneuburg: Ab 19 Uhr lädt der Heurige Trat-Wiesner zur „Nacht in Tracht“ recht herzlich ein.

Höflein: Im Höfleiner Kulturkeller werden „Wiener Spezialitäten“ frisch aufgewärmt. Der literarisch-musikalische Ausflug in Unweiten der Wiener Kultur beginnt um 19 Uhr. Platzreservierungen 0664/ 1610350 (Tuhsel) oder 0650/9112677 (Schmid).

Kierling: Von 9 bis 10 Uhr gibt es nochmals die Möglichkeit, den Kindersachen-Flohmarkt der Pfarre Kierling zu besuchen.

St. Andrä-Wördern: Zur „Trachtengaudi“ lädt die Sportunion St. Andrä-Wördern ab 20 Uhr in den Musikschulsaal der Volksschule ein. Tischreservierungen: 02242/38061.

Tulln: „Die Garten Tulln“ bietet von 12.30 bis 17.45 Uhr das Seminar „Den eigenen Garten gestalten“ an. Anmeldung unter gartentelefon@naturimgarten.at oder 02742/74333.

Tulln: Thomas Stipsits und Manuel Rubey präsentieren „Gott & Söhne“ ab 19.30 Uhr im Danubium.

SONNTAG, 9. OKTOBER

Klosterneuburg: Von 9 bis 17 Uhr gibt es nochmals die Möglichkeit, beim „Second Hand Markt“ im Pfarrheim der Stiftspfarre zu stöbern.

Klosterneuburg: Im Anschluss an das Erntedankfest in der Pfarre St. Leopold (Beginn: 9.30 Uhr) wird zum Frühschoppen mit der Stadtkapelle in das Pfarrheim eingeladen.

Klosterneuburg: Heute kann nochmals der „Tag der offenen Türe“ und die Ausstellung „Kunst im Schützenhaus“ im Klosterneuburger Schützenverein 1288 von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Klosterneuburg: Der Lions-Flohmarkt hat von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Maria Gugging: Von 14 bis 15 Uhr findet eine Führung mit dem Kunstexperten Peter Baum im Museum Gugging statt.

Tulln: Kabarettist Robert Kolar lädt ab 10.30 Uhr zur Matinee mit „Und’s ist alles net wahr!“ in den Minoritensaal.

MONTAG, 10. OKTOBER

Klosterneuburg: Der Klosterneuburger Bridge Club lädt ab 14 Uhr zum „Maroniturnier 2016“ in den KBC-Treff (Inkustraße 1 – 7, Haus 7). Info und Anmeldung bis 18 Uhr bei Robert Mandl, 0664/ 73162818, Eva Meszarich, 02243/22232, oder bei den Hausturnieren.

Klosterneuburg: Die Volkshochschule Urania lädt um 18.30 Uhr zur Beamer-Projektion „Andalusien – Höhepunkt der europäischen Kultur“ mit Wolfgang Lirsch in den Festsaal des Rathauses (2. Stock).

St. Andrä-Wördern: Das Katholische Bildungswerk lädt zum gemeinsamen Tanzen. Von 19 bis 21 Uhr stehen internationale Folkloretänze im Pfarrsaal St. Andrä am Programm. Vorkenntnisse nicht erforderlich, auch ohne Partner kann getanzt werden. Info: weidinger.elfi@ aon.at, 02242/32436.

DIENSTAG, 11. OKTOBER

Klosterneuburg: Im Rahmen des Seniorennachmittags der Stiftspfarre findet ein Besuch der „Gläsernen Burg“ in Weigelsdorf statt. Abfahrt: 12 Uhr Rathausplatz.

Tulln: Die NÖ Gebietskrankenkasse lädt ab 18.30 Uhr zum Vortrag „Lachen – die beste Medizin“ mit Peter Cubasch in ihr Service-Center (Zeiselweg 2 – 6). Informationen und erforderliche Anmeldung unter tulln@noegkk.at oder 050 899-2054.

MITTWOCH, 12. OKTOBER

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Vortrag „Die Geschichte Maximilians I. (der letzte Ritter)“ mit Margarete Huber und Herrn Benedikt in die Babenbergerhalle ein.

Klosterneuburg: Buchpräsentation im Kuppelsaal der Stiftsbibliothek, „Stefan Zweig - Ausgewählte Gedichte“, Edition Koenigstein,

Anmeldung erbeten: 02243/411-200.

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr präsentiert Lukas Resetarits sein Programm „Schmäh“ in der Babenbergerhalle.

Klosterneuburg: Christoph Lesigang spricht ab 17 Uhr in der Tagesstätte der Behindertenhilfe (Albrechtstraße 103) über „Gestützte Kommunikation“ für Autisten.

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19.30 Uhr zum „Cafe Philosophicum“ in das Melarium in der Wasserzeile 13. Karin Altmann spricht über „Textilkunst in Bhutan“. Mit Snacks aus der Epicur-Küche.

St. Andrä-Wördern: Ab 18 Uhr findet der Vortrag „Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht“ im Gemeindeamt Wördern (Altgasse 30) statt.

Tulln: Im Minoritensaal im Rathaus findet ab 18.30 Uhr der interaktive Vortrag „Was hilft mir, wenn es stürmt?“ mit Marion Wallner und Michaela Nikl statt.

Weidling: Ab 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) ist das Stück „Biedermann und Brillanten“ im Ortszentrum zu sehen. Eintritt: freie Spende. Platzreservierungen unter 0676/3665199 oder theater.weidling@gmx.at.