FREITAG, 28. OKTOBER

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr präsentiert Guido Tartarotti sein Programm „Selbstbetrug für Fortgeschrittene“ im Kellertheater Wilheringer-hof. Karten sind beim Kulturamt unter kulturamt@ klosterneuburg.at erhältlich.

Kierling: Ab 17.30 Uhr findet im Museum Kierling eine Sonderführung durch die Ausstellung „Die Kaiser Franz Josef-Jubiläen“ mit dem Kurator der Ausstellung, Fritz Chlebecek, statt. Ab 18.30 Uhr gibt es die Beamerpräsentation „Auf den Spuren des alten Österreich – aktueller Reisebericht nach Czernowitz und Lemberg“ zu sehen.

St. Andrä-Wördern: Ab 15.30 Uhr gibt es für Kinder ab drei Jahren das Puppentheater „Stoffel und der kleine Ausreißer“ in der Alten Werkstatt (Lehnergasse 17) zu sehen. Informationen unter www.märchen-und-mehr.at.

SAMSTAG, 29. OKTOBER

Klosterneuburg: Kabarettist Werner Brix präsentiert ab 20 Uhr sein Programm „Zuckerl“ im Kellertheater Wilheringerhof. Karten sind beim Kulturamt unter kulturamt@klosterneuburg.at erhältlich.

Klosterneuburg: Ab 21 Uhr (Einlass: 20 Uhr) findet der traditionelle Rot Kreuz Ball in der Babenbergerhalle statt. Informationen unter www.rk-ball.at.

Scheiblingstein: Um der Bevölkerung für die Entsorgung der vermehrten Gartenabfälle einen kürzeren Anfahrtsweg zu bieten, kann der Grün-, Gras- und Strauchschnitt (getrennt!) von 8 bis 12 Uhr am Auto-umkehrplatz gegenüber dem Gasthaus Trappl (Container) entsorgt werden.

Tulln: „Die Garten Tulln“ bietet von 12.30 bis 17.45 Uhr das Seminar „Dekorationen aus dem herbstlichen Naturgarten“ an. Informationen und Anmeldung unter gartentelefon@naturimgarten.at oder 02742/74 333.

SONNTAG, 30. OKTOBER

Kierling: Das Museum Kierling lädt ab 10.30 Uhr zur Finissage der Ausstellung „Die Kaiser Franz Josef-Jubiläen“ recht herzlich ein.

Maria Gugging: Die Kinderfreunde Maria Gugging laden ab 15 Uhr zum Kürbisfest ins Volksheim ein.

Scheiblingstein: In der St. Hubertuskirche findet der „Hubertuskirtag“ statt. Begonnen wird mit einer Festmesse um 11 Uhr mit Abtprimas Bernhard Backovsky. Es gibt eine Pferdesegnung, für die musikalische Gestaltung sorgen die „Klosterneuburger Jagdhornbläser“ und die „Red Diamonds“. Zu Mittag wird ein warmes Buffet geboten.

St. Andrä-Wördern: Im Pfarrsaal findet von 15 bis 17 Uhr ein „Erzählcafé“ unter dem Motto „Einkaufen in St. Andrä-Wördern einst und jetzt“ mit Ludwig Binder und anderen Menschen, die im Handel zu tun hatten oder haben, statt.

MONTAG, 31. OKTOBER

Tulln: Heute findet der Simoni-Markt am Hauptplatz statt.

DIENSTAG, 1. NOVEMBER

Klosterneuburg: Das Ensemble Neue Streicher bringt mit dem Albert-Schweitzer Chor und einem renommierten Solistenquartett Anton Bruckners „Requiem“ und das Oratorium „Kreuzweg“ von Johannes Holik in der Pfarrkirche St. Martin zur Aufführung. Beginn: 17 Uhr, Karten sind in der Pfarrkanzlei unter 02243/32568, bei der Stadtgemeinde unter 02243/444351 sowie an der Abendkasse erhältlich.

DONNERSTAG, 3. NOVEMB.

Klosterneuburg: Der Autor und Landschaftsökologe Christian Schuhböck präsentiert ab 18.30 Uhr sein neuestes Werk „Grinzings Weingarten-Kulturlandschaft – ein potentielles UNESCO-Welterbe“ im Rathaus.

Kierling: Ab 8.15 Uhr gibt es die Möglichkeit, an einer ganztägigen Friedhofswanderung mit Silvia Puhm teilzunehmen. Treffpunkt: Kierlinger Friedhof.