DONNERSTAG, 3. NOVEMBER

Klosterneuburg: Der Autor Christian Schuhböck präsentiert ab 18.30 Uhr sein neuestes Werk „Grinzings Weingarten-Kulturlandschaft – ein potentielles UNESCO-Welterbe“ im Rathaus (großer Sitzungssaal).

Klosterneuburg: In der Pfarre St. Martin im Tönnchen wird von 17.30 bis 19.15 Uhr ein Line Dance Anfängerkurs angeboten. Info und Anmeldung bei Gerti Pripfl unter 0664/6438634.

Kierling: Ganztägige Friedhofswanderung mit Silvia Puhm. Treffpunkt: 8.15 Uhr Kierlinger Friedhof.

Weidling: Im Ortszentrum (Schredtgasse 1) wird um

19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Kunst & Trance“ von Ramsia Hartl geladen.

FREITAG, 4. NOVEMBER

Kierling: Die Bücherei Kierling lädt in Kooperation mit „EU XXL Die Reihe“ zum

Kinoabend ein. Ab 19 Uhr wird der Film „Mein Herz tanzt“ gezeigt. Eintritt frei!

Kritzendorf: „Der Winzer“ Peter Pscheidt lädt ab 18 Uhr zu Verkostung und Verkauf des Hefeabzugs 2016 in die Hadersfelderstraße 3 recht herzlich ein. Die Ausstellung der Werke von Angela Dorrer ist ebenfalls zu besichtigen. Anmeldung ist nicht erforderlich.

St. Andrä-Wördern: Von 14 bis 19 Uhr findet in der NNÖ Informatik Mittelschule ein Flohmarkt statt.

St. Andrä-Wördern: Im Gasthaus Steinböck kann ab 20 Uhr zu Boogie Woogie, Disco Fox und vielem mehr getanzt werden. Info unter gasthaus.steinböck@gmail.com oder 02242/32365.

Tulln: Bis 6. November findet täglich von 10 bis 18 Uhr die „Gesund & Wellness“-Messe am Messegelände statt.

SAMSTAG, 5. NOVEMBER

Klosterneuburg: Der Soroptimist Club Klosterneuburg lädt ab 14 Uhr zum 4. Frauendialog mit dem Thema „Frau/Kunst : Kunst/Frau“ in das Rathaus Klosterneuburg ein. Eintritt frei - Spenden willkommen! Anmeldungen erbeten unter www.soroptimistklosterneuburg.wordpress.com/veranstaltungen.

Klosterneuburg: Ab 15 Uhr kickt die SG Klosterneuburg im Happyland gegen den FC Neudorf.

Klosterneuburg: Die Volkstanzgruppe Klosterneuburg veranstaltet zum 49. Mal ihr traditionelles Volkstanzfest ab 18 Uhr in der Babenbergerhalle. Zu den Klängen von vier verschiedenen Live-Musikgruppen kann getanzt werden. Speziell für Familien wird ein Kindertanzkurs im kleinen Saal angeboten.

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr präsentieren Nina Hartmann & O. Lendl ihr Programm „Match me if you can“ im Kellertheater Wilheringer-hof. Karten sind im Kulturamt und unter kulturamt@klosterneuburg.at erhältlich.

Kierling: Ab 14 Uhr leitet Ortsvorsteher Hans Fanta beim Almabtrieb seine Kühe von der Stegleiten-Wiese in den Stall.

Kritzendorf: Auch heute können beim „Der Winzer“ Peter Pscheidt von 18 bis 21 Uhr der Hefeabzug 2016 verkostet und gekauft und die Werke von Angela Dorrer besichtigt werden.

Tulln: Bis 6. November findet täglich von 10 bis 18 Uhr die „Gesund & Wellness“-Messe am Messegelände statt.

Tulln: Von 14 bis 23 Uhr findet die NÖ Landesmeisterschaft der „Rock’nRoll Akrobatik“ in der Sporthalle BSZ Tulln statt. Info und Karten sind unter tickets@rockindevils.at oder 0676/672 5923 erhältlich.

Tulln: Gabriele Kuhn und Michael Hufnagl präsentieren ab 19.30 Uhr ihr Programm „Paaradox“ im Danubium.

SONNTAG, 6. NOVEMBER

Klosterneuburg: Von 8 bis 14 Uhr findet wieder der Flohmarkt am Stadtplatz statt. Info und Standplatzanmeldung bei Frau Steinbach unter 0650/4614846.

Maria Gugging: Ab 10 Uhr ist im museum gugging „Johann-Hauser-Tag“. Alle wichtigen Positionen und Schaffensperioden des Gugginger Stars Johann Hauser kennenlernen und Bilder und Persönlichkeit dieses Ausnahmekünstlers in der Erfolgsausstellung und im Film von Heinz Bütler erleben. Beginn: 10 Uhr. Info unter www.gugging.at/de.

Tulln: Unter dem vielversprechenden Titel „Der Ehestand gleicht einen Wagen, bepackt mit Freuden und Klagen“ gibt die Film- und Theaterschauspielerin Gabriele Schuchter ab 10.30 Uhr im Minoritensaal Gedanken, Briefe, Lieder rund um den Bund fürs Leben zum Besten. Klavierbegleitung: Leopold Großmann. Info: stadtamt@tulln.at.

MONTAG, 7. NOVEMBER

Klosterneuburg: Die Volkshochschule Urania lädt im Rahmen ihrer Vortragsreihe um 18.30 Uhr zur Beamer-Projektion „Die Tempeltänzerin – faszinierendes Nord-Indien“ mit Annemarie und Heinz Bachler in den Festsaal des Rathauses.

St. Andrä-Wördern: Das Katholische Bildungswerk lädt zum gemeinsamen Tanzen ein. Von 19 bis 21 Uhr stehen internationale Folkloretänze im Pfarrsaal St. Andrä am Programm. Vorkenntnisse oder Partner sind nicht erforderlich. Info unter weidinger.elfi@ aon.at oder 02242/ 32436.

St. Andrä-Wördern: Ab 19.30 Uhr wird im Kulturhaus – Mainstreetsaal der Film „LOLO - Drei ist einer zuviel“ gezeigt.

Tulln: Von 10 bis 18 Uhr findet nochmals die „Gesund & Wellness“-Messe am Messegelände statt.

DIENSTAG, 8. NOVEMBER

Maria Gugging: Das museum gugging veranstaltet von 9.30 bis 11 Uhr den Workshop „eltern-kinder-kreativ: erlebnis farbe“. Info unter www.gugging.at/de.

MITTWOCH, 9. NOVEMBER

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19 Uhr zum „Cafe Philosophicum“ in das Melarium (Wasserzeile 13) ein. Isabella Farkasch liest aus ihrem Buch „Raunächte – Das Koch-Lesebuch“. Imkermeister Roland Berger lieferte wertvolle Informationen zum Thema Honig. Wie immer gibt es Snacks aus der Epicur-Küche.

Klosterneuburg: Die Literaturgesellschaft lädt zu zur Lesung: „Mörderische Geschichten“ von und mit Bettina Balaka und Erika Kronabitter, ab 19 Uhr im Stadtmuseum, Eintritt frei.

Kritzendorf: Ab 19 Uhr stellt sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager in der Pizzeria Mera den Fragen der Kritzendorfer.

Tulln: Das Vokalensemble Lalá konzertiert ab 19.30 Uhr im Minoritenkloster.